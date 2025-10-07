フリーアナウンサーの宇賀なつみ（39）が、ロサンゼルス旅行を満喫する様子を公開。ビーチでの写真や乗馬する姿などを披露し、「可愛すぎて倒れた」「美人すぎです！！！」など、多くの反響が寄せられている。

宇賀はこれまでにもInstagramで、ペルーのマチュピチュ遺跡やボリビアのウユニ塩湖など、世界各地での旅の様子を発信してきた。2025年9月15日の更新では「初めてのアイスランド」とコメントし、アイスランドの街並みや温泉での水着ショットをアップ。17日には俳優の清水みさととともにアイスランドの温泉を満喫する姿を披露し、話題となっていた。

28日の投稿では、フジテレビ系情報バラエティー番組「土曜はナニする⁉︎」の撮影でロサンゼルスを訪れたことを報告。お笑いタレントのゆりやんレトリィバァとビーチではしゃぐ姿や、ドジャースのユニホームを着た2ショットなども公開していた。

10月6日の更新でも「昼間は日差しが強いけれど、夜になるとひんやり…ビーチではしゃいだり、乗馬をしたり…」とつづり、ロサンゼルスでの思い出写真を複数枚披露している。

この投稿には「LA満喫ですね。かわいい」「何着てもスタイルが良くてステキです」などのコメントが寄せられている。