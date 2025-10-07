広島の大瀬良大地投手が７日、広島・廿日市市の大野練習場でリハビリを開始した。３日に群馬県内の病院で右肘手術を受けた。来季開幕には間に合う見通し。「より体が元気になるという期待しかない。しっかりとリハビリのステップを踏んで、今年以上に元気な球を投げて抑えないといけないなという思い」と、３５歳シーズンへの思いを語った。

右肘の手術は、２３年オフ以来４度目。「カープに入ってから３度目。こんなに許可してくれる球団に感謝」。今回は「右変形性肘関節症」によって「右肘関節授動術、関節形成術、骨膜切除術」の手術を受けた。骨を削るなどして可動域を広げるためのものだったという。

「かなり丁寧に骨を削ってもらった。それでも１００％（肘の）伸び曲げができるようにはならないけど、内視鏡でやってもらうよりは動きが出てくれるんじゃないかなと。そこを一番期待して今回はやらせてもらいました」

今季は開幕からローテの一角を支え、先発２３試合で７勝９敗、防御率３・４８。９月１９日の巨人戦（東京Ｄ）が今季最後の登板となり、同２１日に出場選手登録を抹消されていた。

「とりあえず離脱せずに１軍で戦えた。良かったとは言わないけど、来季もっとやらないといけないという心の支えみたいなものになる。数字に関して、どれをとっても納得できるものではないが、手術させてもらって、まだまだやれるぞというところを見せていきたいなと思います」

この日は右腕をギプスで固定した状態で、指先や肩周りを動かす軽めのメニューをこなした。約２週間後の抜糸までは、同様のリハビリを続ける。プロ入り後の過去２度の手術翌年は、２１年が開幕投手、２４年はノーヒットノーラン達成と防御率１・８６という好成績を残した。来季は、パワーアップした姿で先発陣を引っ張っていく。