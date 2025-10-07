国土交通省は、を出しました。指摘された「不適切な行為」は、事務手続きを含め866件に上り、7件は直ちに修理が必要でした。

日本エアコミューターや国交省によりますと、今年7月、航空機のランプの留め具が1つ欠落した状態で運航をしていた事実が判明し、大阪航空局に報告しました。

報告を受け、国土交通省が立ち入り検査をしたところ、2018年から今年6月までの間に、不具合が起きたにも関わらず、修理が必要かどうかを確認しなかった事案が212件ありました。

そのうち7件は直ちに修理が必要でした。

また、整備作業の後、航空法に基づく確認を担当者がしなかった事案が221件あり、これらの事案を整備記録に残していませんでした。

国土交通省大阪航空局は、日本エアコミューターに対し、きょう10月7日付けで、業務改善勧告を出しました。安全管理体制の再構築などを実施し、今月28日までに報告するよう求めています。

日本エアコミューターが不適切な整備処置で業務改善勧告を受けるのは初めてで、「指導内容を重大かつ厳粛に受け止め、信頼回復に努める」としています。

日本エアコミューターは鹿児島が本社で、地方都市間や離島便を運航するJALグループの航空会社です。

・