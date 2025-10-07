デザートにも◎！ 心を癒やすリキュールカクテルとは【THE カクテルバイブル500】

リキュール【子守唄（Komoriuta）】

甘くて優しい心なごむカクテル

お母さんが歌ってくれた子守唄をイメージした、心なごむカクテル。ピーチとフランボワーズのリキュールにパイナップルジュースを加えることで、フルーティで甘く優しい味わいに。デザートカクテルとしても楽しめる。

レシピ

ピーチリキュール：20ml

フランボワーズリキュール：20ml

パイナップルジュース：30ml

グレナデンシロップ：1tsp.

すべての材料と氷をシェーカーに入れ、シェーク。グラスに注ぎ、チェリーを飾りつけて完成。

ひとことメモ

パイナップルジュースが入るためよく泡立ち、まろやかな口当たりが心まで包んでくれる。

リキュール【ゴールデンキャデラック（Golden Cadillac）】

黄金のリキュールのゴージャスな香り

アメリカを代表する高級車のキャデラックを名に冠した一杯。ハーブのゴージャスな香りを放つガリアーノの、黄金のカラーから着想したといわれる。風味はココナッツ、後味はチョコレートのよう。アフターディナーに最適。

レシピ

クレームドカカオホワイト：20ml

ガリアーノ：20ml

生クリーム：20ml

すべての材料と氷をシェーカーに入れ、シェーク。グラスに注いで完成。

ひとことメモ

材料のガリアーノをグリーンミントリキュールにすると、グラスホッパー（P208）になる。

リキュール（Liqueur）とは

蒸留酒（スピリッツ）にフルーツ、香草、薬草などのフレーバー成分と、シロップなどの甘味料、着色料を添加したお酒の総称。エキス分（糖度）2%以上のものを指す。アルコール度数は10度以下の軽いものから60度を超えるものまでさまざま。つくり手が増え、新たなリキュールも増えてきている。

