デザートにも◎！ 心を癒やすリキュールカクテルとは【THE カクテルバイブル500】
リキュール【子守唄（Komoriuta）】
甘くて優しい心なごむカクテル
お母さんが歌ってくれた子守唄をイメージした、心なごむカクテル。ピーチとフランボワーズのリキュールにパイナップルジュースを加えることで、フルーティで甘く優しい味わいに。デザートカクテルとしても楽しめる。
レシピ
ピーチリキュール：20ml
フランボワーズリキュール：20ml
パイナップルジュース：30ml
グレナデンシロップ：1tsp.
すべての材料と氷をシェーカーに入れ、シェーク。グラスに注ぎ、チェリーを飾りつけて完成。
ひとことメモ
パイナップルジュースが入るためよく泡立ち、まろやかな口当たりが心まで包んでくれる。
リキュール【ゴールデンキャデラック（Golden Cadillac）】
黄金のリキュールのゴージャスな香り
アメリカを代表する高級車のキャデラックを名に冠した一杯。ハーブのゴージャスな香りを放つガリアーノの、黄金のカラーから着想したといわれる。風味はココナッツ、後味はチョコレートのよう。アフターディナーに最適。
レシピ
クレームドカカオホワイト：20ml
ガリアーノ：20ml
生クリーム：20ml
すべての材料と氷をシェーカーに入れ、シェーク。グラスに注いで完成。
ひとことメモ
材料のガリアーノをグリーンミントリキュールにすると、グラスホッパー（P208）になる。
リキュール（Liqueur）とは
蒸留酒（スピリッツ）にフルーツ、香草、薬草などのフレーバー成分と、シロップなどの甘味料、着色料を添加したお酒の総称。エキス分（糖度）2%以上のものを指す。アルコール度数は10度以下の軽いものから60度を超えるものまでさまざま。つくり手が増え、新たなリキュールも増えてきている。
【出典】『THE カクテルバイブル500』著：北村 聡