エビフライが乗ったごちそうプレート！東京ディズニーランド／グランマ・サラのキッチン“ディズニー・クリスマス2025”スペシャルセット
東京ディズニーリゾートにて、スペシャルイベント「ディズニー・クリスマス」を2025年11月11日(火)から12月25日(木)までの45日間、開催します。
東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、心温まるエンターテイメントや、クリスマスらしいグッズ・メニューが登場。
今回は、そんな“ディズニー・クリスマス2025”期間中に「グランマ・サラのキッチン」で提供されるスペシャルセット を紹介していきます。
東京ディズニーランド／グランマ・サラのキッチン“ディズニー・クリスマス2025”スペシャルセット
価格：2,040円
販売期間：2025年11月1日〜2025年12月25日
販売店舗：東京ディズニーランド「スウィートハート・カフェ」オムライスとエビフライ、エビトマトクリームソースピーカンナッツのケーキソフトドリンクのチョイス
東京ディズニーランドと東京ディズニーシーで開催される、スペシャルイベント「ディズニー・クリスマス」
今回紹介するのは、“ディズニー・クリスマス2025”期間中に「スウィートハート・カフェ」で提供されるスペシャルセット。
みんなで過ごす温かなクリスマスをイメージしたオムライスのセット。
大きなエビフライと色とりどりの野菜を添えて、エビトマトクリームソースをかけています。
エビフライが乗ったごちそうプレート！
東京ディズニーランド／グランマ・サラのキッチン“ディズニー・クリスマス2025”スペシャルセットの紹介でした。
続きを見る
※価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。
※一部のメニュー・スーベニアは販売終了日以降も販売を延長する可能性があります。
※レストランにより営業時間が異なります。また、混雑状況や天候、その他の理由により、ご案内を早めに終了、閉店する場合があります。
©Disney
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post エビフライが乗ったごちそうプレート！東京ディズニーランド／グランマ・サラのキッチン“ディズニー・クリスマス2025”スペシャルセット appeared first on Dtimes.