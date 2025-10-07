静岡県内にも、コスパ最強のスーパーが続々とオープンしていて話題ですが、静岡市のMARK ISには、他にはない特徴を持つ個性的なスーパーが人気を集めています。



（利用客）「魚とかが豊富で保冷バックを持ってきました沼津から」客が絶賛するそのわけとは？そこには人々を魅了するある驚きの秘密が。「エブリーライフ」は見ても買っても楽しい食のテーマパークを発見。「MARK IS 静岡」の話題の進化系スーパーを大調査します。やってきたのは「MARK IS 静岡」の1階にあるスーパーマーケット「フードウェイ」ここは2年前にオープンしたばかりの新しい店舗です。元々は、小さな精肉店から始まった福岡県が発祥のスーパーマーケットで、今では全国に29店舗、静岡県内にはここと、「サントムーン柿田川」の2店舗があります。（フードウェイ MARK IS 静岡店 本多 慎一郎 店長）「魚、肉、野菜それぞれ専門店にお願いして、生鮮強化型のスーパーマーケットとしてやっています」このスーパーの特徴は、各部門に専門店が入っていること。それぞれの商品に精通したプロが仕入れから陳列までこだわりを持って行っています。そこには、客の心をギュッとつかんで離さないある戦略が。その注目ポイントは大きく3つ。まず一つ目は、鮮魚店が営む種類豊富で鮮度抜群の鮮魚コーナー。（フードウェイ鮮魚部 チーフ 打出 直幸さん）「なかなか魚屋さんで頭がついた丸の魚って並んでいるところがないので、並べておいてみて楽しんでもらえればいいなと思って陳列しています」鮮魚店ならではの視点で、他のスーパーではあまり見かけない鮮魚の陳列の仕方にこだわり、見るだけでワクワクするようなコーナーを目指しているそうです。また、常に店員が目の前で魚をさばいているので、気軽に相談しながら買い物することもできます。例えば、煮つけやから揚げで食べることが多い“かさご”も、目の前で刺身用にさばいてくれるので食べ方の幅が広がります。（フードウェイ鮮魚部 チーフ 打出 直幸さん）「ここに来たら食べられる、ここに来たらこんな魚がある…ということを意識して仕入れてお刺身とかも作るようにしています」そのこだわりから種類が多く並ぶ刺身コーナーは大人気。（利用客）「お刺身が結構種類が多いし、すごく新鮮なので買っています」（利用客）「ここに来ると大体お魚を買う。タチウオのお刺身とか…」さらに、毎月5の付く日は「魚の日」となっていて、いつもよりさらにお得に買えるそうで要チェックです。二つ目は驚きの種類と品質！？人気の精肉コーナー。元々精肉店からスタートしているので、スーパーとは思えないこだわりと充実ぶりなのです。（フードウェイ精肉部 チーフ 国本 学さん）「鮮度感にはこだわっていますね。一番重視しているのは、カスタマーファースト。お客さんのニーズに応えたお値段とか品質を探っているところでこだわっている」牛・豚・鶏はもちろん、馬肉だけでも5種類あるなど、その品ぞろえの豊富さが一番の特徴ですが、店内での加工で鮮度を重視した商品が並びます。また、ここでは冷凍商品にも力を入れていて、中でも人気というのが…。（フードウェイ精肉部 チーフ 国本 学さん）「一番人気のあるのが、『やまと豚のウィンナー』で味はピカイチですね」これはブランド豚の「やまと豚」を使った生ウィンナーで、価格も429円ととってもお得。実はこれ、自社の製品ではありませんが、肉のプロが食べてその味や品質が良ければ他社製品であっても積極的に仕入れて販売しているのです。そのため、どの商品を買っても味に間違いがないため、新たな出会いを楽しむ客も多いそうです。また、総菜も人気で中でも「ジャンボチキンカツ」は「フードウェイ」名物で、国産の胸肉を使った手作りの商品で通常サイズのなんと2倍以上もあります！そして注目ポイント三つ目は…新大久保が静岡に！？韓国の人気商品が勢ぞろいの韓国コーナー。（フードウェイ MARK IS 静岡店 本多 慎一郎 店長）「こちらはですね、『韓国フェア』と題しまして、新大久保にあるソウル市場の商品を取り扱ったコーナーとなっております」店内に大きく掲げられた"ソウル市場"の看板。これは東京・新大久保にある"ソウル市場"と提携し商品を仕入れて販売しているコーナーなんです。全国の一部店舗にも韓国商品のコーナーは設置されているそうですが、その中でも、この「MARK IS 静岡店」はトップクラスの売り上げなんだそうです。（利用客）「普段珍しいラーメンとかもネットで買ったりするんですけど、そういうのも置いてあったりするので、結構いいと思います」（利用客）「他のスーパにもあるんですけど、こんな種類があることないので」（利用客）「韓国に（子どももいるので）行きにくいので、手軽に買えるしいいかなと思います」また、全国で話題となったこんな商品も。（フードウェイ MARK IS 静岡店 本多 慎一郎 店長）「こちらの『クリーミーヨーグルトボール』、一番人気でいろいろなお客様に人気があります」SNSで話題沸騰の「クリーミーヨーグルトボール」。ヨーグルト風味のアイスで、中にはチョコレートがコーティングされたパフがゴロゴロと入っていて相性抜群。静岡県内ではなかなか手に入らない商品ですが、こちらでは3種類も販売しています。さらに食料品だけではなく…（取材ディレクター）Q.「スーパーマーケットですがこちらは？」（フードウェイ MARK IS 静岡店 本多 慎一郎 店長）「こちらは韓国の美容のパックマスクになります。今後拡大して展開も考えている商品のコーナーとなります」なんと、こちらでは美容大国･韓国で大人気の美容パックまで販売しているんです。値段も1枚85円と破格。種類によっては入荷するとすぐ売れてしまう人気商品もあるそうです。それぞれの分野のプロがこだわりぬいた商品の数々。これまでにない新たな商品との出会いを求めて足を運んでみてはいかがですか。