通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間８．０％に落ち着く
通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間８．０％に落ち着く
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 8.00 6.05 6.93 5.87
1MO 9.02 6.52 7.49 6.44
3MO 9.03 6.64 7.64 7.00
6MO 9.25 6.83 8.11 7.30
9MO 9.35 6.97 8.40 7.56
1YR 9.43 7.09 8.61 7.75
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.03 6.57 6.17
1MO 7.86 7.71 6.66
3MO 8.36 8.04 6.89
6MO 8.84 8.56 7.24
9MO 9.18 8.95 7.45
1YR 9.41 9.19 7.64
東京時間16:56現在 参考値
ドル円１週間は８．０％と１カ月以降の９％超の水準と比較して低水準となっている。スポット市場では円安推移も、値幅は限定されてきていることを反映。
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 8.00 6.05 6.93 5.87
1MO 9.02 6.52 7.49 6.44
3MO 9.03 6.64 7.64 7.00
6MO 9.25 6.83 8.11 7.30
9MO 9.35 6.97 8.40 7.56
1YR 9.43 7.09 8.61 7.75
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.03 6.57 6.17
1MO 7.86 7.71 6.66
3MO 8.36 8.04 6.89
6MO 8.84 8.56 7.24
9MO 9.18 8.95 7.45
1YR 9.41 9.19 7.64
東京時間16:56現在 参考値
ドル円１週間は８．０％と１カ月以降の９％超の水準と比較して低水準となっている。スポット市場では円安推移も、値幅は限定されてきていることを反映。