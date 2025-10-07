【ワシントン＝田中宏幸】米国のトランプ大統領は６日、米国に輸入される全ての中・大型トラックに１１月１日から２５％の関税を課すと自身のＳＮＳで表明した。

９月の投稿では大型トラックを対象に１０月１日から適用する意向を示していたが、対象範囲を中型トラックにも拡大した上で実施を１か月先送りした。

米国は現在、中・大型トラックの多くに２５％の基本関税をかけている。トランプ氏のＳＮＳ投稿に関する詳細は不明だが、２５％の追加関税が上乗せされる可能性がある。

日米は日本の自動車への関税を計２７・５％から１５％に引き下げることで合意している。しかし、米ホワイトハウス報道官は９月下旬、読売新聞の取材に「大型トラックは自動車ではなく別製品だ。自動車関税の上限を１５％とする合意を破棄することにはならない」と説明していた。

トランプ氏は４月、米国への中・大型トラックの輸入について、通商拡大法２３２条に基づき安全保障上の影響を調査するよう米商務省に指示していた。商務省によると、中型は車両総重量が４・５トン以上、大型は１１・８トン以上が該当する。

トランプ氏は９月下旬、トラック関税について「我が国の偉大な大型トラックメーカーが外部の猛攻撃から守られることになる」とＳＮＳに投稿していた。