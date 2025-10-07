「ルーキーシリーズ第１７戦 スカパー！・ＪＪＣ杯」（７日、びわこ）

１号艇で人気を集めたオーバーエイジ枠の前田篤哉（２８）＝愛知・１２０期・Ａ１＝がインからしっかりと逃げ切り、今年Ｖ３、びわこはＶ２、通算では１４回目の優勝を飾った。２着には地元の中島秀治（滋賀）、接戦の３着には登玉隼百（兵庫）が入り決着した。

前田兄弟の勢いが止まらない。プレミアムＧ１・ヤングダービー（宮島）での弟・滉の優勝に続けとばかりに長男の篤哉が、今年Ｖ３となる優勝を飾った。「宮島でもう少し結果を残したかったのでここはどうしても取りたかった。進入からシビアに行った」と気合の走りで優勝を勝ち取った。

優勝戦は前田も含め、スロー３艇は強力機。急な向かい風に戸惑うところはあった。それでも「自分が一番出ていると思っていたし、いい壁になってくれると思って自信を持って行った」と１Ｍを先マイに持ち込むと、バックでは堂々と先頭に立ち、そのまま３周を走り切って、Ｖゴールを駆け抜けた。

これで今年３度目のＶ。「来年は蒲郡でＳＧ・クラシック（２６年３月２４〜２９日）があるし、あと３カ月、月イチで優勝すれば６回になるので可能性はゼロではない。滉もＧ１を勝って行けるし意識していきたい」と地元でのＳＧ初出場に向け全力投球で挑む。