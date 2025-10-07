名古屋市東区の「カムゥン東桜 theパクチ＋飯店」は、店主の“パクチー愛”が生んだ人気店。甘エビの唐揚げやカクテルまで、どのメニューにもパクチーがたっぷり。



1日に2～3キロを使うという徹底ぶりで、“パクチーの聖地”として注目を集めています。

■店主の“パクチー愛”が話題に





名古屋市東区の「カムゥン東桜 theパクチ+飯店」は、「パクチーまみれの甘エビの唐揚げ」（950円）や「パクヒート」（850円）など、パクチーたっぷりのメニューが揃います。

店主がもともとパクチー好きだったことから、大盛りで提供していたところ評判を呼び、今では“パクチーの聖地”と呼ばれるまでに。現在は、1日におよそ2～3キロのパクチーを使用しているそうです。

■男性向け商品を扱う店





一方、愛知県内に4店舗を構える仕事着専門店「男の店」では、この夏ファン付きの作業服がよく売れたといいます。「男の店」というインパクトある店名は、48年前に創立者の妻が、主に男性向け商品を扱っていたことから名付けたといいます。

レディース商品は扱っていませんが、女性でも着られるサイズやデザインがあり、女性客も来店するそうです。



2025年9月26日放送