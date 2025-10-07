10月14日（火）24時59分〜25時29分 日本テレビ（※関東ローカル）にて新感覚スマホホラーサスペンスドラマ「君のスマホを見てみたら」を放送。TVerにて配信あり。

■誰も知らない秘密をスマホはすべて知っている…？

スマホは知っている。笑顔の裏の本音も、過去の未練も、誰かへの嫉妬も。親も、恋人も、親友も知らない自分の秘密をスマホは知っている。スマホを覗けば、持ち主の全てが分かる…。

主人公は冴えないOL。満たされない生活の中、SNSの裏アカウントに表には出せない本音をつづることだけが心の支えの毎日を送っていた主人公だが、アカウントを乗っ取られたことをきっかけに人生が大きく動き出す。乗っ取られたアカウントでのSNS投稿で、さえない日常は一変。SNSに現れた“完璧な私”によって誰もが羨む“人気者”の人生を手に入れたかにみえた主人公だが、脚光を浴びるほどに、周囲では奇妙な事件や事故が起こり始める…。

彼女のアカウントを乗っ取った犯人は一体誰なのか？その目的は？彼女に理想の人生を提供する、“乗っ取り”アカウントは、救いの神か、それとも死への案内人か…すべての真相を知っているのはスマホだけ。

■倉沢杏菜がドラマ初主演 砂田将宏（BALLISTIK BOYZ）・鳥居みゆきも出演

次々に起こる不可解な出来事に翻弄される主人公・高橋優香を演じるのは倉沢杏菜。

2022年にオーディションに合格し、翌2023年に日本テレビ「ZIP!」で放送した「パパとなっちゃんのお弁当」でドラマデビュー。持ち前の感受性と表現力の高さが広い年代から支持され、翌2024年9月に大河ドラマ「光る君へ」で藤原妍子役を演じた際には、年上の東宮に不満を抱く演技が視聴者の注目を集め話題となった。数々のドラマ・映画に出演し、現在放送中の連続テレビ小説「ばけばけ」への出演のほか、2026年の大河ドラマ「豊臣兄弟！」への出演も決定するなど、今、最も注目される若手俳優の倉沢。

これまで明るく快活、天真爛漫な役柄を演じることが多かった倉沢が、今回は“裏アカ持ちの社畜OL”という闇を抱えた主人公に挑戦。喜び、怒り、嫉妬、虚栄、恋、罪悪感など、感情の七変化を見せる彼女の表情から目が離せない！

倉沢演じる主人公・優香の人生に大きな影響を与える人物を演じるのは、ダンス&ボーカルグループ・BALLISTIK BOYZの砂田将宏。優香の母親役は、近年、女優業や作家などマルチな活躍を見せる鳥居みゆきが演じる。

◆出演者

倉沢杏菜

砂田将宏（BALLISTIK BOYZ）

安野澄

鳥居みゆき ほか