°ËÅì½ãÌé&»°ãø·°¤¬ÌÀ¤«¤¹¡È¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¥ä¥Ð¤¤Áª¼ê¡É¤Ï¡Ä¡Ö¥Ó¥Ó¤Ã¤¿¡×¡ÖÄÉ¤ï¤ì¤ëÇ÷ÎÏ¤¬°ìÈÖ¤¹¤´¤¤¡×
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤¬¸Ø¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤Î¥²¥ó¥¯FW°ËÅì½ãÌé¤È¥Ö¥é¥¤¥È¥óMF»°ãø·°¤¬¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¥ä¥Ð¤¤Áª¼ê¡×¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2¿Í¤Ï¡ØPUMA¡Ù¤Î´ë²è¤ÇÂÐÃÌ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤¬¸ø¼°YouTube¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Î°ì¤Ä¤Ç¡ÖºÇ¶á´¶¤¸¤¿¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¥ä¥Ð¤¤Áª¼ê¤Ï?¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤¿¡£»°ãø¤¬¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÏÁ°¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¤é(¥¥ê¥¢¥ó¡¦)¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¿¶¤ë¤È¡¢°ËÅì¤Ï¡Ö¤½¤¦¡×¤ÈÅú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¤Ç¤â¡¢²¶¤Ï¥Ì¡¼¥Î¡¦¥á¥ó¥Ç¥¹¡£¥Ð¥«Â®¤«¤Ã¤¿¡£¥Ó¥Ó¤Ã¤¿¡£º£¥Î¤Ã¤Æ¤ëÁª¼ê¡£ÂÐÖµ¤·¤¿Ãæ¤Ç¤Ï°ìÈÖ¥ä¥Ð¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥Ñ¥êSG¤ÎDF¥Ì¡¼¥Î¡¦¥á¥ó¥Ç¥¹¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡°ËÅì¤¬¡Ö¥×¥ì¥¹¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢Á´ÉôÂ®¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡¢»°ãø¤â¡Ö´ó¤»¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Â®¤¤Áª¼ê¤Ï·ù¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÆ±´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Î»°ãø¤Ï¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤Ë³§Â®¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¡Ö(¥È¥ì¥ó¥È¡¦¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¦)¥¢¡¼¥Î¥ë¥ÉÁª¼ê¤È¤«¡£¥¥Ã¥¯¤Î°õ¾Ý¤¬¶¯¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Â¤âÉáÄÌ¤ËÂ®¤¤¤·¡¢ÏÓ¤â¶¯¤¤¤Î¤Ç¤ä¤ê¤Å¤é¤¤¤Ç¤¹¡×¤Èº£µ¨¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤«¤é¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿DF¥È¥ì¥ó¥È¡¦¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥¢¡¼¥Î¥ë¥É¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¤Ç¤â¡¢²¶¤Ï(¥«¥¤¥ë¡¦)¥¦¥©¡¼¥«¡¼Áª¼ê¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸½ºß¤Ï¥Ð¡¼¥ó¥ê¡¼¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëDF¥«¥¤¥ë¡¦¥¦¥©¡¼¥«¡¼¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÁ°¤â¸À¤Ã¤Æ¤¿¤Í¡×¤È°ËÅì¤¬¸ý¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢»°ãø¤Ï¡Ö¥Ü¡¼¥ë(¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë)¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤«¤Ã¤µ¤ï¤ì¤ë´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡£¸å¤í¤«¤éÄÉ¤ï¤ì¤ë¤ÈÇ÷ÎÏ¤¬°ìÈÖ¤¹¤´¤¤Áª¼ê¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥¦¥©¡¼¥«¡¼¤Î¤¹¤´¤µ¤ò²þ¤á¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
