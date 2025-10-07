齊藤京子と水野美紀がW主演を務める火ドラ★イレブン『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』（カンテレ・フジテレビ系）が、10月7日よりスタートする。本作は、ママ友に娘を殺された55歳の母親が、“復讐”のために全身整形をして25歳の新米ママに生まれ変わり、ターゲットを追い詰めていく捨て身の復讐劇。齊藤は、見た目は25歳でありながら、中身は55歳という複雑な役どころに挑む。復讐ドラマ、そして母親役初挑戦となる齊藤に、全身整形後の“レイコ”の役づくりや、日向坂46卒業後の変化について語ってもらった。

ーー今回演じられるレイコはなかなかハードな役柄ですよね。齊藤さんはそういうキャラクターを演じることが多い気がしますが……。

齊藤京子（以下、齊藤）：よく言われます（笑）。「どうすれば幸せになれるの？」っていう役が多いですね。

ーー（笑）。そういう役のほうが演じやすかったりするんですか？

齊藤：（インタビュー時点で）今回の作品はまだ読み合わせの段階ですが、難しそうだなと思っています。ただ、ファンタジー感覚で楽しめそうだなとも感じていて。中身の年齢がまったく違いますし、復讐劇も初めてなので。不安もありますが、全力でお芝居を楽しんでいけたらいいなと思います。

ーードラマの現場に入る前はやっぱり緊張しますか？

齊藤：します！ とくに、読み合わせが一番緊張するんですよね。どういう感じで演じていくかが定まっていない段階なので、「どうなっていくんだろう」「これでいいのかな……」という不安が押し寄せてきます。

ーー本読みの前に、役づくりはある程度されるんですよね。

齊藤：「だいたいこういう感じだろうな」というのは考えますが、ひとりで読んでいるだけだと定まらないんですよね。なので、本読みで実際に共演者の方が台詞を言っているのを聞いて、作り上げていく感じです。本読みの前に、「これくらいのテンション感だろう」と思って臨んだら、「それの8倍くらい高く！」と言われて驚いたこともあります。

ーー今回初の母親役になりますが、いつかやってみたいという気持ちはありましたか？

齊藤：うーん。正直、まだそこまで考えていませんでした。プライベートでも子どもと接する機会がまったくなかったので、「自分に子どもができたら……」とかも想像したことがなくて。なので、この作品を通して“母性”というものを学んでいきたいです。

ーー家庭に対する憧れみたいなものもあまりない？

齊藤：結婚願望はすごくあります！ まわりに、結婚や出産を経験した友人も増えてきたので。ただ、子どもが欲しいという願望はまだ持ったことがないんですよね。「旦那さんと一生幸せに暮らせたらいいな」とは思っているんですけど。今回の作品を通して、親子愛を勉強できたらいいなと思います。

ーー齊藤さんにとっての“母性”のイメージを教えてください。

齊藤：小動物とか赤ちゃんを見ると、「これが母性か！」と思うことはあります。「かわいい！」となって我を忘れるというか、「絶対に傷つけたくない」「守ってあげたい」という気持ちが芽生えたりします。今回、子役の方と一緒に時間を過ごす過程で、そういう感情が生まれていく気がします。

ーー今回の作品は“復讐”がひとつのテーマになっています。見返したい、悔しいという気持ちは誰しも持った経験がある気がしますが、齊藤さんのなかで復讐心が宿った出来事はありますか？

齊藤：現代は、インターネットで好き勝手言われることが多いじゃないですか。私も言われた経験がある……というか、常に何かは言われているので（笑）。「ファンの方ではなく、全然知らない人に言われることだから、どうでもいいじゃん！」とは思いつつ、ちょっと真に受けてしまうところもあったりして。そういうときに、「見返したいな」と思いますね。「言ったことを後悔させられるような人になろう！」と思いながらスマホの画面をスクロールします。

ーー職業柄、いろいろな意見が届くこともありますもんね。

齊藤：そうですね。事実ではないことを言われたときは、特にしんどいです。勘違いされるくらいならまだスルーできるけど、その勘違いが加速して、意味の分からないところまで到達しちゃうと、「なんでなんだろう？」って。

ーーアイドル時代は特に多かったんじゃないですか？

齊藤：そうかもしれないですけど、アイドル時代はそんなに気にならなかったんですよね。

ーーそうなんですか？

齊藤：卒業して1人で活動するようになった影響が大きいかもしれないです。1人で勝負しないといけないから、全部自分に返ってくるというか。たとえば、アイドル時代は「自分が何を言われてもグループを好きでいてくれるならいいや」「曲を好きでいてくれるならいいや」と思えていたんです。でも、卒業後は自分が嫌われてしまったら、興味を持たれなくなってしまうわけで。そうなってしまうと、どうしようもないから悲しいなって。嫌なことを言われると傷つくし……みたいな感じです。

ーー日向坂46を卒業されたのは2024年4月。まだ1年半しか経っていないんですよね。

齊藤：自分でも「まだ2年経ってないんだ！」と驚きます。アイドルをしていた8年間は一生忘れられない、悔いのない最高の8年間でした。何年経っても記憶が薄れないんだろうなと思います。

ーー卒業から1年半、ドラマや映画など俳優業でのご活躍が続いています。ご自身でも成長を感じることはありますか？

齊藤：最初と比べたら、どこかの部分ではステップアップできているんじゃないかなと思いたいです。どの作品でも勉強できることがたくさんあるので、ひとつずつ成長していかなければならないなと思います。所属している事務所（東宝芸能）には、偉大な先輩がたくさんいらっしゃるので、皆さんの背中を追えるようにこれからも頑張っていきたいです！

