サカタのタネ<1377.T>は７日の取引終了後、２６年５月期第１四半期（６～８月）の連結決算を発表した。売上高が前年同期比９．６％増の２３０億５００万円、営業利益が同６３．５％増の４４億６２００万円、最終利益が同３．２倍の３６億３７００万円だった。野菜種子の売り上げが大きく伸びた国内卸売事業と海外卸売事業が業績を押し上げた。前期の災害損失の反動に加え、受取和解金の計上と為替差損の減少なども利益拡大に寄与した。



同社はあわせて、自社株ＴＯＢ（公開買い付け）を実施すると開示した。坂田宏会長の資産管理会社で同社株を１７．５６％保有するティーエム興産が、現金化を目的に１００万株（所有割合２．３１％）を売却する意向を示しており、自社株ＴＯＢを通じて株式の流動性への影響などを抑える。取得株式数の上限は１１０万１００株で、取得総額の上限は３６億１３８２万８５００円。１０月８日から１１月６日の間に、１０月６日終値を約９％下回る１株３２８５円で買い付けを行う。



出所：MINKABU PRESS