俳優の中島瑠菜がInstagramを更新し、現在出演中のNHK大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』第38回に再登場した際の写真を公開した。

中島は、吉原の周囲をめぐる「お歯黒どぶ」に沿って立ち並ぶ最下層の女郎屋“河岸見世”、「二文字屋」に転落した1人の女郎ちどり役として第1回から物語に登場していた。そんな彼女が10月5日に放送された第38回では、名を「はま」に改め、「二文字屋」の新たな女将として再登場。主人公・蔦屋重三郎役の横浜流星、長谷川平蔵宣以役の中村隼人と久々の共演となった。

特殊メイクで眉毛を剃った中島の変貌ぶりがSNS上では話題となり、Instagramのコメント欄では「眉毛無くてもかわいいよ」「話から全部見てるから再登場は嬉しい！」など再登場を喜ぶ声が寄せられた。また、番組の公式Instagramでは横浜流星とのツーショットや、同じシーンを撮った共演者とモニターチェックをする様子が投稿されている。

中島は10月6日に開催された「第21回 クラリーノ美脚大賞2025」授賞式に出席し、ティーン部門を受賞したばかり。2026年1月16日公開、Youtubeチャンネル「kouichitv」で人気の動画クリエイター・コウイチが監督・脚本を務めた初の長編映画『とれ！』では長編映画単独初主演を務め、今後も注目が高まる一方だ。

（文＝リアルサウンド映画部）