マウスコンピューター、10月7日からの「Amazonプライム感謝祭」に参加 - DAIVやG TUNEもセール
マウスコンピューターは、Amazon.co.jpが10月7日から開催している「Amazonプライム感謝祭」への参加を発表。同社ブランドストアでPC製品の特価セールを開始した。10月10日（金）23時59分まで。G TUNEやDAIVを含むパソコン本体や、iiyamaの液晶ディスプレイをラインナップしている。
多くの製品がセール中だが、現時点でのセール対象モデルの一例を紹介しておく。
モデル名：「mouse F7I5I01BK3SIW1AZ」
（17.3型大型画面、豊富なインターフェースを装備）
OS：Windows 11 Home
CPU：インテル Core i5-1235U プロセッサー
グラフィックス：インテル Iris Xe グラフィックス
メモリ：32GB(16GB×2)
M.2 SSD：500GB(NVMe Gen4×4)
保証：3年間センドバック修理保証/24時間365日国内電話サポート
セール販売価格：126,800円（税込）
mouse F7
モデル名：「iiyama ProLite XUB2493HS-B6A」
（23.8型フルHD、IPS方式、使いやすいスタンドも特徴）
パネル種類：IPS方式パネル（ノングレア）
サイズ：対角：60.5cm(23.8型) 16：9
信号入力コネクタ（デジタル）：HDMI × 1 / DisplayPort × 1
昇降機能（高さ調整）：可動範囲 上下150mm
ピボット機能（画面縦回転）：右回転各90°
保証期間：5年間保証
セール販売価格：15,800円（税込）
iiyama ProLite XUB2493HS-B6A
