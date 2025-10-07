セゾンカード、江口寿史氏のイラスト使用見合す「現在、事実関係の確認および精査」
セゾンカードは7日、公式サイトを更新し、同社が使用している漫画家・江口寿史氏のイラストについて、使用を見合わせることを発表した。
【画像】疑惑を調査中…セゾンカードが使った江口寿史のイラスト
サイトでは「当社イメージキャラクターのイラストに関する対応について」と題して、「当社で使用している江口寿史氏のイラストにつきまして、現在、事実関係の確認および精査を進めております。今後の対応が明らかになるまで、 江口寿史氏のイラストの各種コミュニケーションツールでの使用を見合わせることといたしました」と説明。
続けて「本件につきましては、慎重に対応を進めてまいりますので、ご理解賜りますようお願い申しあげます」と呼びかけた。
江口氏のイラスト騒動は、ルミネ荻窪『中央線文化祭2025』（10月18日・19日開催）の告知ビジュアルが発端。SNS上に投稿された写真を事前の承諾なくモデルとして使用し、イラストを制作していたことをめぐり、関連して騒動が続いているもの。
ルミネ荻窪『中央線文化祭2025』に関しては、当事者の間で問題解決しているが、こうした経緯がSNSで騒ぎとなり、ルミネ荻窪は同日、「2025年10月18日（土）、19日（日）に開催を予定しております『中央線文化祭』の 告知ビジュアルに関して、制作過程に問題があったと判断し、必要な確認が完了するまでの間、該当ビジュアルを一時的に撤去させていただきます」と説明。さらに、江口氏が過去にイラストを手がけたZoff、デニーズ ジャパンも声明を出すなど対応に追われている。
また、江口氏と企業コラボした過去のイラストは多数あるため、SNS上では過去のイラストを発掘するような動きも出ており、江口氏とコラボした企業が声明を出すケースが今後も増える可能性があり、騒動に終わりが見えない事態になっている。
