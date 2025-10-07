この記事をまとめると ■警察が題材のドラマや小説の作品で専門用語や隠語が出てくる場面がある ■作品のおかげで一般人でも「PC」や「マルボウ」などの隠語を知っている人も多い ■知らなくて不都合はないが警察無線の横で知ってる顔をするのもいい気分かもしれない

無線の隠語はさまざまな意味があって使用されている

警察を舞台にしたドラマや小説のなかで、専門用語や隠語が出てくる場面があります。そのおかげでしょうか、一般人でも「PC」といえばパトカー、「マルボウ」といえば暴力団を担当する部署など、ご存じの方も多いようです。そうした用語は警察の会話が外に漏れることを嫌って生まれたようですが、じつは交通取り締まりなどでも使われています。クルマ好きなら、そうした隠語を覚えておくのもいいかもしれません。

そもそも警察官が無線交信で隠語を使うのは、会話を簡潔で短くして、他の無線局にかかる負担を最小限にするため。そして、近くの一般市民や拘束している被疑者などに交信内容がばれないようにするのが目的とされています。また、通話の形式を「至急、至急、エスツー（S2）願います」とか「シーゴウ（C号）照会願います」のように簡略化することで、聞き間違いや言い間違いの防止にもつなげているのだとか。

ちなみに、「S2」は暴走族をあらわしており、「マルソウ（走）」の頭文字からエスを、2は照会依頼をあらわす数字。これが「S1」になると少年犯罪の履歴照会となるようですが、じつは各都道府県によって隠語は意味も使い方も異なる場合があります。マルソウをいまだに使っているところもあれば、単にエス、数字のみで「611」とか「500」と呼ぶ地方警察もあるようです。

また、C号は盗難車、B号は指名手配車両、そしてM号は行方不明など、捜索願いが出されていた場合に使われます。なお、照会されて該当があれば「◯◯（犯歴コード）ヒット……」と返信され、該当なしの場合「00（ゼロゼロ）」と返されるのが一般的。この照会も全国統一ではなく、「照会願います」とか「ヒャクニジュウサン（123）願います」、あるいは単に「123」「0123」しかいわない都道府県警察もあるとのこと。

免許や行政処分の照会には隠語だけでなくコードも使われる

照会だけでなく、免許証の確認も地域別に異なっていて、ずばり「メンカク、願いします」という警察もあれば、「L1、願います」と隠語（コード）を使う警察もあります。なお、L1は一般的な免許照会ですが、L2になると行政処分についての照会ですので、違反点数などが返信されてくるはずです。この際、「メンバン」という隠語も使われがちで、免許証番号、すなわち番号欄の12桁＋交付日右の5桁の意味となります。

そのほか、交通系では「コウキ＝交通機動隊」「事故捜（ジコソー）＝交通捜査係」、また古くは「ジラタイ＝自動車警邏隊」「青パト＝自治体運営の防犯パトロールカー」「坂落とし」といった用語も使われていたようですが、現在は死語に近いようです。ちなみに、坂落としというのは下り坂での速度計測を指すもので、スピードが乗りやすい下り坂での検挙を狙った取り締まりのこと。意地悪な上に、正確性にも欠けるとして、近年では行われていません（と望みたいものです）。

交通系からは外れますが、警察ならではの隠語として「ウカンムリ＝窃盗事件」「ゴンベン＝詐欺事件」そして「サンズイ＝汚職事件」といった漢字の部首をあてたものもあります。「ギョーヨコ＝業務上横領」はどこかの繁華街かと思いきや、単純な略語でした。「センターポール＝男性器」は最初に警視庁が露出狂を手配した際に使ったもの。「ノビ」は侵入窃盗罪、すなわち泥棒が忍び込む手口にちなんでいます。

知らなくても不都合はないものの、警察官が無線で通話している横で「それ知ってるぞ」みたいな顔をするのもいい気分かもしれません。とはいえ、PCのリヤシートに座らされてしまったら元も子もありません。照会通信で「05（公務執行妨害のコード）ヒット、送ってよろしいか」などとやられたらシャレになりませんからね（笑）。