うるとらブギーズ、4年ぶりKOC決勝返り咲き 準優勝時の自分たちとの戦い「きつかった」「迷走していたかも」
●準優勝時からのレベルアップに手応え「技術を上げないといけないと思って」
“日本一のコント師”を決める大会『キングオブコント2025』の決勝が、11日(18:30〜21:56)にTBSで生放送される。4年ぶり4回目の決勝進出を決めたお笑いコンビ・うるとらブギーズ(佐々木崇博、八木崇)に、決勝進出の喜びや決勝への意気込みを聞いた。
うるとらブギーズ(佐々木崇博、八木崇)
今年も『お笑いの日』(11日14:00〜21:56)のフィナーレとして開催される『キングオブコント』。決勝進出を決めたのは、青色1号(初/太田プロ)、うるとらブギーズ(4/吉本興業)、元祖いちごちゃん(初/浅井企画)、しずる(5/吉本興業)、トム・ブラウン(初/ケイダッシュステージ)、ファイヤーサンダー(3/ワタナベエンターテインメント)、ベルナルド(初/マセキ芸能社)、や団(4/SMA)、レインボー(初/吉本興業)、ロングコートダディ(4/吉本興業)の10組(50音順、カッコ内は決勝進出回数と所属事務所)。史上最多エントリー数3449組の頂点に立ち、18代目キングの称号と優勝賞金1000万円を手にするのはどの組か。
――決勝進出が決まったときの気持ちと、そのときのお二人の様子を教えてください。
佐々木:8組目だったので割と諦めモードで、半分ぐらい呼ばれたときから「もうないかも」って。8組目で呼ばれたので、安心というか、ほかでは味わったことがない衝撃があり、毛穴が全部開く感じでした。
八木:『キングオブコント』(決勝)に2019年、2020年、2021年と出させてもらって、そこから勝てなくなって。初めて行ってめちゃくちゃ衝撃があった2019年のときを思い出しました。
佐々木:2回目からコロナ禍で、(決勝進出者の)発表がみんな集まってではなく、マネージャーさんに個室で発表されていたので、初年度を思い出したんじゃないかなと。
八木:絶対そうだ! 2019と今年がステージで呼ばれるという、シチュエーションが一緒で思い出しただけでした(笑)
――お二人で喜び合いましたか?
佐々木:軽く握手をしたり、「ありがとう」と言いました。
――4年ぶりに決勝に帰ってこられたというのは、この1年間、どんなところがよかったなと思いますか?
佐々木:八木さんがネタを書いてくれているんですけど、決勝に行くことを最優先に考えていたのかなと思いました。
八木:勝てない年が続いたので。以前は(ネタを)けっこう量産していたというか、とりあえずできたからやろうという感じでしたが、今年は「これじゃ勝てない!」って、新ネタを下ろすのも厳選していて、ぎゅうぎゅうに詰めた弁当みたいな、空白がないように詰めた掛け合いを多くした感じがあります。
――詰めた方が賞レース向きだと?
八木:そう思いました。僕らは3度決勝に出させてもらったので、僕らと戦っているというか、2019年に準優勝させてもらっていろんな方に褒められて、そこを超えるのがすごくきつかったです。次の年も次の年も成績を残せなかったので、そこを意識しました。
――決勝に行けなかった時期はどのように過ごされていましたか?
佐々木:難しいモードに入っていて、もう行けないのかなって不安になりかけていたりしました。迷走していたかもしれません。
――そこからどう抜け出せたのでしょうか。
八木:まだ抜け出せているかどうかはわからないです。
佐々木:でも、(今回決勝に)行けたということは、抜け出せたということでは、と思っています。
――今年は2019年のときの自分たちを超えられたなという手応えを感じられていますか?
八木:自分的にはあるかなと。技術をもう一個上に上げないといけないと思って、上げてきたという感じです。
佐々木:それは感じました。ネタの突き詰め方が、上限を決めずにやっている感じで、僕はそこに必死についていく感じで。
――技術を上げたというのは、演出や演技力を上げたということでしょうか。
八木:そうですね。あと、他の方がやってないようなことをやらないとなと思いました。
●優勝して「保育園の先生にかっこいいところを」「甥っ子姪っ子を振り向かせたい」
――感謝を伝えたい芸人仲間を挙げるとすると?
佐々木:一番近いところでいうと、GAGが同期で、『キングオブコント』も一緒に出たときがあったり、今も一緒にライブをやっていて。GAGは準々決勝であれ(敗退)でしたが、準決の前にやったライブで「応援している」と言ってくれて、準決の日もわざわざ「頑張ってください」と安田ファニーさんが言ってくれて頑張れた感じはあります。
八木:僕もたくさんいますが、(決勝に)行けない時期が続いてライブの本数も減ってきたときでも使ってくれた沼津の劇場がありがたいなと。
佐々木:沼津の劇場で「太鼓判ライブ」というのがありまして、東京と大阪から5〜6組芸人が集まって、2日間かけて2公演ずつ、1泊2日で8本やるんです。1日目が終わったらお酒を飲んで、次の日またやるという、合宿みたいな。そこで作家さんにダメ出しもいただいたりして、切磋琢磨できた感じがあります。
――ファイナリストの顔ぶれを見たときの感想をお聞かせください。
佐々木:手ごわい人しかいないと思います。みんな面白い人たちだなと。しずるさんは一年上で、ずっと追っかけていたというか、若いうちから売れている先輩で、最近は仲良くさせていただいていて、純さんとサッカーしているんですけど、サッカーのときは僕は指示される側なので、コントでしずるさんに太刀打ちできたらうれしいなという気持ちがあります(笑)
――本番への意気込みをお願いします。
八木:優勝したいですね。保育園に子供を預けていまして、ちょうど(決勝に)出られなくなってから保育園に行き始めたんです。毎朝、僕が送って、迎えも行けるときは行っているんですけど、いつも私服なので、保育園の先生に「この人、仕事何しているかわからない」みたいな感じで思われていて。保育園の先生にかっこいいところを見せたいです(笑)
佐々木:もちろん僕も優勝を目指して頑張りたいです。甥っ子姪っ子が応援してくれているんですけど、しばらく(決勝に)行けてないので、また決勝に行って応援してもらいたいですね。大人になって最近遊んでいてもずっとゲームばっかしているので、振り向かせたいです(笑)
――賞金1000万円の使い道は?
八木:奥さんが家計を助けるために半額シールを貼ったものばかり買ってくれるんです。なので、成城石井とか連れていって、何も気にせず食材を買えるようにしてあげたいです。
佐々木:この間、実家に帰ったときに、急にお父さんが「コンテストで優勝して外車買ってくれ」と言い出したので、外車買います。そんなこと言われたことなかったんですけど、「そろそろ免許返納しなきゃいけないから」って、よくわからないねだり方を(笑)。親にずっと仕送りしてもらっていたので外車で恩返ししたいと思います。
(C)TBS
“日本一のコント師”を決める大会『キングオブコント2025』の決勝が、11日(18:30〜21:56)にTBSで生放送される。4年ぶり4回目の決勝進出を決めたお笑いコンビ・うるとらブギーズ(佐々木崇博、八木崇)に、決勝進出の喜びや決勝への意気込みを聞いた。
うるとらブギーズ(佐々木崇博、八木崇)
――決勝進出が決まったときの気持ちと、そのときのお二人の様子を教えてください。
佐々木:8組目だったので割と諦めモードで、半分ぐらい呼ばれたときから「もうないかも」って。8組目で呼ばれたので、安心というか、ほかでは味わったことがない衝撃があり、毛穴が全部開く感じでした。
八木:『キングオブコント』(決勝)に2019年、2020年、2021年と出させてもらって、そこから勝てなくなって。初めて行ってめちゃくちゃ衝撃があった2019年のときを思い出しました。
佐々木:2回目からコロナ禍で、(決勝進出者の)発表がみんな集まってではなく、マネージャーさんに個室で発表されていたので、初年度を思い出したんじゃないかなと。
八木:絶対そうだ! 2019と今年がステージで呼ばれるという、シチュエーションが一緒で思い出しただけでした(笑)
――お二人で喜び合いましたか?
佐々木:軽く握手をしたり、「ありがとう」と言いました。
――4年ぶりに決勝に帰ってこられたというのは、この1年間、どんなところがよかったなと思いますか?
佐々木:八木さんがネタを書いてくれているんですけど、決勝に行くことを最優先に考えていたのかなと思いました。
八木:勝てない年が続いたので。以前は(ネタを)けっこう量産していたというか、とりあえずできたからやろうという感じでしたが、今年は「これじゃ勝てない!」って、新ネタを下ろすのも厳選していて、ぎゅうぎゅうに詰めた弁当みたいな、空白がないように詰めた掛け合いを多くした感じがあります。
――詰めた方が賞レース向きだと?
八木:そう思いました。僕らは3度決勝に出させてもらったので、僕らと戦っているというか、2019年に準優勝させてもらっていろんな方に褒められて、そこを超えるのがすごくきつかったです。次の年も次の年も成績を残せなかったので、そこを意識しました。
――決勝に行けなかった時期はどのように過ごされていましたか?
佐々木:難しいモードに入っていて、もう行けないのかなって不安になりかけていたりしました。迷走していたかもしれません。
――そこからどう抜け出せたのでしょうか。
八木:まだ抜け出せているかどうかはわからないです。
佐々木:でも、(今回決勝に)行けたということは、抜け出せたということでは、と思っています。
――今年は2019年のときの自分たちを超えられたなという手応えを感じられていますか?
八木:自分的にはあるかなと。技術をもう一個上に上げないといけないと思って、上げてきたという感じです。
佐々木:それは感じました。ネタの突き詰め方が、上限を決めずにやっている感じで、僕はそこに必死についていく感じで。
――技術を上げたというのは、演出や演技力を上げたということでしょうか。
八木:そうですね。あと、他の方がやってないようなことをやらないとなと思いました。
●優勝して「保育園の先生にかっこいいところを」「甥っ子姪っ子を振り向かせたい」
――感謝を伝えたい芸人仲間を挙げるとすると?
佐々木:一番近いところでいうと、GAGが同期で、『キングオブコント』も一緒に出たときがあったり、今も一緒にライブをやっていて。GAGは準々決勝であれ(敗退)でしたが、準決の前にやったライブで「応援している」と言ってくれて、準決の日もわざわざ「頑張ってください」と安田ファニーさんが言ってくれて頑張れた感じはあります。
八木:僕もたくさんいますが、(決勝に)行けない時期が続いてライブの本数も減ってきたときでも使ってくれた沼津の劇場がありがたいなと。
佐々木:沼津の劇場で「太鼓判ライブ」というのがありまして、東京と大阪から5〜6組芸人が集まって、2日間かけて2公演ずつ、1泊2日で8本やるんです。1日目が終わったらお酒を飲んで、次の日またやるという、合宿みたいな。そこで作家さんにダメ出しもいただいたりして、切磋琢磨できた感じがあります。
――ファイナリストの顔ぶれを見たときの感想をお聞かせください。
佐々木:手ごわい人しかいないと思います。みんな面白い人たちだなと。しずるさんは一年上で、ずっと追っかけていたというか、若いうちから売れている先輩で、最近は仲良くさせていただいていて、純さんとサッカーしているんですけど、サッカーのときは僕は指示される側なので、コントでしずるさんに太刀打ちできたらうれしいなという気持ちがあります(笑)
――本番への意気込みをお願いします。
八木:優勝したいですね。保育園に子供を預けていまして、ちょうど(決勝に)出られなくなってから保育園に行き始めたんです。毎朝、僕が送って、迎えも行けるときは行っているんですけど、いつも私服なので、保育園の先生に「この人、仕事何しているかわからない」みたいな感じで思われていて。保育園の先生にかっこいいところを見せたいです(笑)
佐々木:もちろん僕も優勝を目指して頑張りたいです。甥っ子姪っ子が応援してくれているんですけど、しばらく(決勝に)行けてないので、また決勝に行って応援してもらいたいですね。大人になって最近遊んでいてもずっとゲームばっかしているので、振り向かせたいです(笑)
――賞金1000万円の使い道は?
八木:奥さんが家計を助けるために半額シールを貼ったものばかり買ってくれるんです。なので、成城石井とか連れていって、何も気にせず食材を買えるようにしてあげたいです。
佐々木:この間、実家に帰ったときに、急にお父さんが「コンテストで優勝して外車買ってくれ」と言い出したので、外車買います。そんなこと言われたことなかったんですけど、「そろそろ免許返納しなきゃいけないから」って、よくわからないねだり方を(笑)。親にずっと仕送りしてもらっていたので外車で恩返ししたいと思います。
(C)TBS