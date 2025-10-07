フジ小澤陽子アナ、娘とのオーストラリア旅行ショット公開「コアラモードな娘でしたが」
【モデルプレス＝2025/10/07】フジテレビアナウンサーの小澤陽子が10月7日、自身のInstagramを更新。娘とのオーストラリア旅行の様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】小澤陽子アナ、オーストラリアでの娘との2ショット
小澤アナは「休暇の旅先は、オーストラリアでした」と報告。「学生時の留学先であり、最後に訪れてからもう14年」と明かした。シドニー、ハミルトン島、マッカイ、ブリスベンを8日間で巡る旅程だったことを紹介。様々な観光地での娘との2ショットを披露し「コアラモードな娘でしたが、この旅でも、ぐーんと成長“暗い場所が怖い”という感情を伝えてきたり、自然やその動物に沢山触れたり。経験を通して沢山の感情や感覚に出会えたと思います」と娘の成長をつづった。
この投稿に、ファンからは「微笑ましい」「幸せそう」「素敵な旅」「癒される」「良い思い出」「可愛い」といったコメントが寄せられている。
小澤アナは2015年に同局に入社。2022年11月に「全力！脱力タイムズ」（毎週金曜よる11時〜）の放送内で結婚を発表し、2024年2月13日に出産を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】小澤陽子アナ、オーストラリアでの娘との2ショット
◆小澤陽子アナ、娘との豪旅行公開
小澤アナは「休暇の旅先は、オーストラリアでした」と報告。「学生時の留学先であり、最後に訪れてからもう14年」と明かした。シドニー、ハミルトン島、マッカイ、ブリスベンを8日間で巡る旅程だったことを紹介。様々な観光地での娘との2ショットを披露し「コアラモードな娘でしたが、この旅でも、ぐーんと成長“暗い場所が怖い”という感情を伝えてきたり、自然やその動物に沢山触れたり。経験を通して沢山の感情や感覚に出会えたと思います」と娘の成長をつづった。
◆小澤陽子アナの親子旅行に反響
この投稿に、ファンからは「微笑ましい」「幸せそう」「素敵な旅」「癒される」「良い思い出」「可愛い」といったコメントが寄せられている。
小澤アナは2015年に同局に入社。2022年11月に「全力！脱力タイムズ」（毎週金曜よる11時〜）の放送内で結婚を発表し、2024年2月13日に出産を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】