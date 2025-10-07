timeleszメンバーが街中にいたら、どのくらいの時間で気付かれる!?『timeleszの時間ですよ』第2弾放送決定
timeleszの冠番組『timeleszの時間ですよ』が、10月13日21時30分からTBSにて放送される。
■スタジオでは、メンバーが体を張って調査する企画も
『timeleszの時間ですよ』は、6月にtimeleszのTBSプライム帯での初冠番組として放送された同名番組の第2弾。今回は“時間”をテーマに様々な企画が繰り広げられる。
◇「気になるアノ時間を大調査！timeleszハイ＆ロー」
様々な“気になる時間”を調査し、〇秒よりハイorローかを当てる企画。timeleszのメンバーが街中にいたらどのくらいの時間で気付かれるのかを調査する「こんなところに!? 街中timelesz」や、「アーティストのロングトーンの秒数は？」などのクイズにtimeleszが挑戦。スタジオでは、メンバーが体を張って調査する企画も行われる。
◇「見極めチャレンジ！7秒timelesz」
“人の見た目は7秒で決まる”という法則があるとおり「芸能界で成功するには見極め力が大事！」ということでtimeleszが本物を見極めるゲームに挑戦する。「10人の子供のお母さん」など、timeleszは7秒で見極めることができるのか!?
さらに、スペシャルゲストなども追って情報解禁予定！ 続報に注目だ。
■『timeleszの時間ですよ』過去作の配信が決定
民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」およびTBS FREEにて『timeleszの時間ですよ』の過去放送回の無料配信がスタート。新作放送のを前に、ぜひ過去の放送回を振り返ろう。
＜配信スケジュール＞
TVer・TBS FREEにて過去作無料配信
［配信開始日時］10月7日（火）17時より
［配信内容］『timeleszの時間ですよ』6月17日放送回
■番組情報
TBS『timeleszの時間ですよ』
10/13（月・祝）21:30～22:57
出演者：timelesz（佐藤勝利、菊池風磨、松島 聡、寺西拓人、原 嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝）
■関連リンク
『timeleszの時間ですよ』番組サイト
https://www.tbs.co.jp/program/timelesz_time/
timelesz OFFICIAL SITE
https://starto.jp/s/p/artist/24
https://ovtp.jp/