Stray Kids（ストレイキッズ）の公式SNSが更新。美しい韓服写真＆動画が公開され、ファンを魅了している。

【写真】美しい韓服姿のスキズ（2本）【動画】Stray Kidsの韓服ショート動画（4本）／秋夕のあいさつ【写真＆動画】2024年の秋夕のスキズ韓服姿

■スキズ、華やかで美しい韓服姿で秋夕（チュソク）の挨拶

韓国では、秋夕（チュソク／日本のお盆にあたる祝日）にあわせ、10月3日から9日までの連休がスタート。多くの芸能人が韓服姿で挨拶を届ける中、Stray Kidsも「STAYのおかげで幸せな秋夕」とのメッセージとともに、メンバー全員の集合ショットやソロショットを公開した。

今回の韓服は、白やグレーを基調にした落ち着いたシックなデザイン。それぞれの美しさを引き立てる上品な装いに注目だ。

SNSでは「全員違うデザインなのに統一感あってオシャレ！」「お揃いの靴がかわいすぎるのですが」「めちゃくちゃ似合ってる」「韓服でおすまし顔がかわいい」「スキズのみんなも休めますように…」など、さまざまな感想が寄せられている。

■ショート動画でもファンを癒す韓服Stray Kids

さらに、メンバーによるショート動画も続々公開。「名節連休Half Time」と題した映像では、最新アルバム『KARMA』の収録曲「Half Time」をBGMに、韓服姿のメンバーがノリノリで手を振る姿を披露した。

HAN（ハン）とHyunjin（ヒョンジン）は「秋夕にちなみ、ラップ上手ダンス上手のありがたい一言」と題した動画に登場。「君は本当によくやってるよ」「僕が撫で撫でしてあげるしかない」と、少し荒めの口調ながらも優しさ溢れるメッセージでSTAY（ステイ／Stray Kidsのファンネーム）を労った。

また、かわいらしい振り付けがTikTokで話題の楽曲、ポロロの「Puppy Cha Cha」をBGMにした動画も公開。恥ずかしそうに控えめに踊るFelix（フィリックス）と、キレのある動きで笑いを誘うSeungmin（スンミン）、それぞれの個性光る動画でファンの心を溶かしている。

■スキズメンバーのおすすめの連休の過ごし方＆秋夕の挨拶

また、グループ公式のYouTubeには「おすすめの秋夕連休の過ごし方」をメンバーがひとりずつ紹介し、秋夕の挨拶をする動画も公開されている。

■2024年秋夕のスキズメンバーの韓服姿