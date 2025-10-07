TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー）のYEONJUN（ヨンジュン）が自身のInstagramを更新。フランス・パリで撮影されたオフショットを公開し、世界中のファンの視線を集めている。

【写真】秋のパリで絵になりすぎるTXTヨンジュン／ショーのオフショット（2本）【動画】日本語での挨拶も！メディアが捉えたショーでの姿

■ヨンジュンのパリスタイル、映画のワンシーンのような美しさ

ヨンジュンは現地時間10月6日にフランス・パリで行われたMIU MIU（ミュウミュウ）の2026年春夏コレクションショーに出席するためパリへ。本投稿はそのオフショットだ。

フランス語で「パリの日曜日」とキャプションを添えた写真には、サングラスをかけ、ブラウンのニットにレザージャケット、ジーンズを合わせた“シンプルシック”なパリスタイルのヨンジュンが登場。

秋の花々が咲く公園を背景に、自然体で佇む姿はまるで絵画のよう。小顔が際立つ全身ショット（3枚目）、クレープ屋台を見つめる姿（4枚目）、サングラスを外してベンチでひと休みする姿（５枚目）など、多彩な表情を収めている。最後は広い背中のバックショットで締めくくり、余韻を残した。

SNSでは、「顔小さいし脚長っ！！！！」「パリのヨンジュンも最強」「背中がメロい」「ヨンジュンとパリ旅行してるってことでいいですか？」「彼氏質感強い」など、絶賛の声が相次いでいる。

■TXTヨンジュン、オーラ漂うMIU MIUのショーオフショット

ヨンジュンは、MIU MIUのショーでの姿も別投稿で公開。グレーのセットアップ、インナーには、白のタンクトップに黒のアイテムを斜めに重ねるスタイリッシュなコーデで登場した。会場入りの際には、集まったファンに手を振ったりサインに応じたりする姿も（5、6枚目）。ファンサービス中も変わらぬオーラを放っている。

続く投稿では、自身のキャラクター“ファンチュン”のぬいぐるみをつけたバッグを持つ姿も披露。さらに、ミウッチャ・プラダ（2枚目）やジョーイ・キング（4枚目）との2ショットなども公開している。

■動画：日本語での挨拶も！メディアが捉えたショーでのTXTヨンジュン