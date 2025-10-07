保田圭、FRUITS ZIPPER風ミニ丈衣装姿でメンバーと2ショット「永遠のアイドル」「2人揃って可愛すぎる」の声
【モデルプレス＝2025/10/07】元モーニング娘。でタレントの保田圭が10月6日、自身のInstagramを更新。アイドル衣装姿を公開した。
【写真】元モー娘。ふるっぱー風衣装でメンバーと2ショット
保田は「FRUITS ZIPPERの仲川瑠夏ちゃんと なんとも珍しすぎるツーショット」と10月5日に放送されたフジテレビ系「FNS鬼レンチャン歌謡祭」のセットをバックに撮影した仲川との写真を投稿。同番組で保田はFRUITS ZIPPERの「わたしの一番かわいいところ」を仲川らと披露していた。
さらに保田はソロショットも公開。胸に大きいリボンがあしらわれた緑が基調のミニのアイドル風衣装を身につけ、スカートからはニーハイソックスをはいた美しい脚がスラリとのぞいており、「＃私もうすぐ45歳」「＃アイドル衣装」「＃何歳まで着れるかな」とハッシュタグがつけられていた。
この投稿に、ファンからは「永遠のアイドル」「2人揃って可愛すぎる」「最強の2ショット」「衣装とても似合ってる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】元モー娘。ふるっぱー風衣装でメンバーと2ショット
◆保田圭、アイドル衣装着用ショット公開
保田は「FRUITS ZIPPERの仲川瑠夏ちゃんと なんとも珍しすぎるツーショット」と10月5日に放送されたフジテレビ系「FNS鬼レンチャン歌謡祭」のセットをバックに撮影した仲川との写真を投稿。同番組で保田はFRUITS ZIPPERの「わたしの一番かわいいところ」を仲川らと披露していた。
◆保田圭のアイドル衣装姿に反響
この投稿に、ファンからは「永遠のアイドル」「2人揃って可愛すぎる」「最強の2ショット」「衣装とても似合ってる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】