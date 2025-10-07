美人YouTuber、膝上ワンピで美脚際立つ「脚綺麗すぎる」「理想のスタイル」の声
【モデルプレス＝2025/10/07】YouTuberのかすが7日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つコーディネートに反響が寄せられている。
【写真】かす、膝上ワンピから圧巻美脚披露
ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）の恋愛見届人を務めているかすは「新シーズン始まったっ チュンチョン編楽しもう〜！」と報告。水色の羽織りに同系色の膝上丈ワンピース姿を披露した。襟元にリボンがついたデザインで、ミニ丈のスカートから伸びる美しい脚のラインを際立たせている。
この投稿に、ファンからは「可愛い」「脚綺麗すぎる」「理想のスタイル」「おしゃれ」「似合ってる」「楽しみ」「スタイル抜群」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆かす、美脚際立つ
◆かすの美脚ショットに反響
