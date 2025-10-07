[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇107銘柄・下落97銘柄（東証終値比）
10月7日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは220銘柄。東証終値比で上昇は107銘柄、下落は97銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は52銘柄。うち値上がりが28銘柄、値下がりは20銘柄だった。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は140円安と売られている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の7日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4889> レナ 2435 +401（ +19.7%）
2位 <9367> 大東港運 949 +150（ +18.8%）
3位 <5243> ノート 1575 +231（ +17.2%）
4位 <7856> 萩原工業 1960 +285（ +17.0%）
5位 <1377> サカタタネ 4180 +555（ +15.3%）
6位 <9240> デリバリコン 1048 +116（ +12.4%）
7位 <2918> わらべ日洋 3299.5 +342.5（ +11.6%）
8位 <4833> Ｄｅｆコン 147.5 +12.5（ +9.3%）
9位 <4893> ノイル 189 +15（ +8.6%）
10位 <4584> キッズバイオ 260 +17（ +7.0%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9160> ノバレーゼ 271 -73（ -21.2%）
2位 <3909> ショーケース 263 -52（ -16.5%）
3位 <5932> 三協立山 627 -37（ -5.6%）
4位 <7897> ホクシン 114.7 -6.3（ -5.2%）
5位 <8918> ランド 9.5 -0.5（ -5.0%）
6位 <3624> アクセルＭ 106.6 -5.4（ -4.8%）
7位 <6496> 中北製 5201 -249（ -4.6%）
8位 <9973> ＫＯＺＯＨＤ 23.1 -0.9（ -3.7%）
9位 <3664> モブキャスト 65.1 -1.9（ -2.8%）
10位 <2370> メディネット 37.9 -1.1（ -2.8%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3092> ＺＯＺＯ 1357 +11.0（ +0.8%）
2位 <6920> レーザーテク 20530 +160（ +0.8%）
3位 <5803> フジクラ 15381 +91（ +0.6%）
4位 <8031> 三井物 3718.5 +21.5（ +0.6%）
5位 <8267> イオン 1814.9 +10.4（ +0.6%）
6位 <4689> ラインヤフー 474.8 +2.1（ +0.4%）
7位 <9984> ＳＢＧ 21120 +90（ +0.4%）
8位 <1605> ＩＮＰＥＸ 2718 +11.0（ +0.4%）
9位 <2914> ＪＴ 4896 +19（ +0.4%）
10位 <6857> アドテスト 18075 +70（ +0.4%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5801> 古河電 9252.7 -65.3（ -0.7%）
2位 <7012> 川重 9876 -61（ -0.6%）
3位 <9501> 東電ＨＤ 739.5 -4.2（ -0.6%）
4位 <4063> 信越化 5176.5 -28.5（ -0.5%）
5位 <4042> 東ソー 2229 -12.0（ -0.5%）
6位 <4005> 住友化 478.6 -2.4（ -0.5%）
7位 <7013> ＩＨＩ 2880.1 -10.9（ -0.4%）
8位 <5406> 神戸鋼 1765 -5.5（ -0.3%）
9位 <5020> ＥＮＥＯＳ 930 -2.7（ -0.3%）
10位 <8035> 東エレク 30010 -80（ -0.3%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の7日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4889> レナ 2435 +401（ +19.7%）
2位 <9367> 大東港運 949 +150（ +18.8%）
3位 <5243> ノート 1575 +231（ +17.2%）
4位 <7856> 萩原工業 1960 +285（ +17.0%）
5位 <1377> サカタタネ 4180 +555（ +15.3%）
6位 <9240> デリバリコン 1048 +116（ +12.4%）
7位 <2918> わらべ日洋 3299.5 +342.5（ +11.6%）
8位 <4833> Ｄｅｆコン 147.5 +12.5（ +9.3%）
9位 <4893> ノイル 189 +15（ +8.6%）
10位 <4584> キッズバイオ 260 +17（ +7.0%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9160> ノバレーゼ 271 -73（ -21.2%）
2位 <3909> ショーケース 263 -52（ -16.5%）
3位 <5932> 三協立山 627 -37（ -5.6%）
4位 <7897> ホクシン 114.7 -6.3（ -5.2%）
5位 <8918> ランド 9.5 -0.5（ -5.0%）
6位 <3624> アクセルＭ 106.6 -5.4（ -4.8%）
7位 <6496> 中北製 5201 -249（ -4.6%）
8位 <9973> ＫＯＺＯＨＤ 23.1 -0.9（ -3.7%）
9位 <3664> モブキャスト 65.1 -1.9（ -2.8%）
10位 <2370> メディネット 37.9 -1.1（ -2.8%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3092> ＺＯＺＯ 1357 +11.0（ +0.8%）
2位 <6920> レーザーテク 20530 +160（ +0.8%）
3位 <5803> フジクラ 15381 +91（ +0.6%）
4位 <8031> 三井物 3718.5 +21.5（ +0.6%）
5位 <8267> イオン 1814.9 +10.4（ +0.6%）
6位 <4689> ラインヤフー 474.8 +2.1（ +0.4%）
7位 <9984> ＳＢＧ 21120 +90（ +0.4%）
8位 <1605> ＩＮＰＥＸ 2718 +11.0（ +0.4%）
9位 <2914> ＪＴ 4896 +19（ +0.4%）
10位 <6857> アドテスト 18075 +70（ +0.4%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5801> 古河電 9252.7 -65.3（ -0.7%）
2位 <7012> 川重 9876 -61（ -0.6%）
3位 <9501> 東電ＨＤ 739.5 -4.2（ -0.6%）
4位 <4063> 信越化 5176.5 -28.5（ -0.5%）
5位 <4042> 東ソー 2229 -12.0（ -0.5%）
6位 <4005> 住友化 478.6 -2.4（ -0.5%）
7位 <7013> ＩＨＩ 2880.1 -10.9（ -0.4%）
8位 <5406> 神戸鋼 1765 -5.5（ -0.3%）
9位 <5020> ＥＮＥＯＳ 930 -2.7（ -0.3%）
10位 <8035> 東エレク 30010 -80（ -0.3%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース