　10月7日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは220銘柄。東証終値比で上昇は107銘柄、下落は97銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は52銘柄。うち値上がりが28銘柄、値下がりは20銘柄だった。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は140円安と売られている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の7日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4889>　レナ　　　　　　　 2435　 +401（ +19.7%）
2位 <9367>　大東港運　　　　　　949　 +150（ +18.8%）
3位 <5243>　ノート　　　　　　 1575　 +231（ +17.2%）
4位 <7856>　萩原工業　　　　　 1960　 +285（ +17.0%）
5位 <1377>　サカタタネ　　　　 4180　 +555（ +15.3%）
6位 <9240>　デリバリコン　　　 1048　 +116（ +12.4%）
7位 <2918>　わらべ日洋　　　 3299.5 +342.5（ +11.6%）
8位 <4833>　Ｄｅｆコン　　　　147.5　+12.5（　+9.3%）
9位 <4893>　ノイル　　　　　　　189　　+15（　+8.6%）
10位 <4584>　キッズバイオ　　　　260　　+17（　+7.0%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <9160>　ノバレーゼ　　　　　271　　-73（ -21.2%）
2位 <3909>　ショーケース　　　　263　　-52（ -16.5%）
3位 <5932>　三協立山　　　　　　627　　-37（　-5.6%）
4位 <7897>　ホクシン　　　　　114.7　 -6.3（　-5.2%）
5位 <8918>　ランド　　　　　　　9.5　 -0.5（　-5.0%）
6位 <3624>　アクセルＭ　　　　106.6　 -5.4（　-4.8%）
7位 <6496>　中北製　　　　　　 5201　 -249（　-4.6%）
8位 <9973>　ＫＯＺＯＨＤ　　　 23.1　 -0.9（　-3.7%）
9位 <3664>　モブキャスト　　　 65.1　 -1.9（　-2.8%）
10位 <2370>　メディネット　　　 37.9　 -1.1（　-2.8%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3092>　ＺＯＺＯ　　　　　 1357　+11.0（　+0.8%）
2位 <6920>　レーザーテク　　　20530　 +160（　+0.8%）
3位 <5803>　フジクラ　　　　　15381　　+91（　+0.6%）
4位 <8031>　三井物　　　　　 3718.5　+21.5（　+0.6%）
5位 <8267>　イオン　　　　　 1814.9　+10.4（　+0.6%）
6位 <4689>　ラインヤフー　　　474.8　 +2.1（　+0.4%）
7位 <9984>　ＳＢＧ　　　　　　21120　　+90（　+0.4%）
8位 <1605>　ＩＮＰＥＸ　　　　 2718　+11.0（　+0.4%）
9位 <2914>　ＪＴ　　　　　　　 4896　　+19（　+0.4%）
10位 <6857>　アドテスト　　　　18075　　+70（　+0.4%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <5801>　古河電　　　　　 9252.7　-65.3（　-0.7%）
2位 <7012>　川重　　　　　　　 9876　　-61（　-0.6%）
3位 <9501>　東電ＨＤ　　　　　739.5　 -4.2（　-0.6%）
4位 <4063>　信越化　　　　　 5176.5　-28.5（　-0.5%）
5位 <4042>　東ソー　　　　　　 2229　-12.0（　-0.5%）
6位 <4005>　住友化　　　　　　478.6　 -2.4（　-0.5%）
7位 <7013>　ＩＨＩ　　　　　 2880.1　-10.9（　-0.4%）
8位 <5406>　神戸鋼　　　　　　 1765　 -5.5（　-0.3%）
9位 <5020>　ＥＮＥＯＳ　　　　　930　 -2.7（　-0.3%）
10位 <8035>　東エレク　　　　　30010　　-80（　-0.3%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース