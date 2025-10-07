LDH発のD.LEAGUEチーム『LDH SCREAM』のチームテーマ曲「SCREEEAM feat. HONEST BOYZ®︎, RIKI, MASAHIRO, JIMMY, KOKORO」が本日10月7日に配信リリースされた。

LDH SCREAM は『D.LEAGUE 25-26 SEASON』より新たに参戦する、LDH唯一のプロダンスチーム。チームオーナーにEXILE HIRO、チームディレクターにEXILE NAOTO、クリエイティブプロデューサーにSHIGE・Deeを迎え、“CHAMPIONSHIP優勝”を目標に今シーズンより始動。平均年齢17.3歳、新進気鋭の10名が新たな夢を目指して歩み始めている。

本日リリースされたチームテーマ曲「SCREEEAM feat. HONEST BOYZ®︎, RIKI, MASAHIRO, JIMMY, KOKORO」は、LDH SCREAM結成のために行われた『LDH D.LEAGUER AUDITION』の四次審査にて、D.LEAGUE同様にレギュラー8名の座を賭けて争う”ポジション8バトル”の課題曲として誕生した。D.LEAGUEでは全ROUNDでチーム登場時に使用され、まさにチームの顔ともいえる1曲となる。

Y2Kサウンドを感じさせる華やかなイントロから、ビートチェンジでR&Bへと展開し、聴く者を飽きさせない構成が際立つサウンドは迫力たっぷり。さらに豪華アーティストによるマイクリレーが繰り広げられる点も聴きどころだ。参加アーティストにはチームディレクター・EXILE NAOTO が牽引するHONEST BOYS、BALLISTIK BOYZのRIKIとMASAHIRO、そしてPSYCHIC FEVERからJIMMYとKOKOROがフィーチャリングしている。

▲RIKI（松井利樹/BALLISTIK BOYZ）

▲MASAHIRO（砂田将宏/BALLISTIK BOYZ）

▲JIMMY（PSYCHIC FEVER）

▲KOKORO（小波津志/PSYCHIC FEVER）

■武蔵 コメント

本日、LDH SCREAMのチームテーマ曲「SCREEEAM feat. HONEST BOYZ®︎, RIKI, MASAHIRO, JIMMY, KOKORO」がリリースとなりました。

この曲は、僕たちが悩んだりぶつかったりしても、自分たちを信じて前に進もうとする強い気持ちが表現されている曲だと思います。

LDH SCREAMは、年齢も近く、まさに今しか出せないエネルギーを持ったメンバーが集まっています。

だからこそ、パフォーマンスでは、曲の熱量を全身で表現し、観てくださる方に僕たちの想いが伝わるよう、全力で挑みます。

ぜひ応援よろしくお願いいたします！

■LDH SCREAM Digital Single「SCREEEAM feat. HONEST BOYZ®︎, RIKI, MASAHIRO, JIMMY, KOKORO」

2025年10月7日（火）配信スタート

https://linkco.re/HYbh6Hss