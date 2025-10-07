日本代表、招集全26人が集結 中村、斉藤らがシュート練習などで軽快に調整
サッカー日本代表は7日、千葉市内で国際親善試合2試合に向けた合宿2日目を行い、招集全26人が集結した。
フルメニューが報道陣に公開され、GK陣3人と長友、谷口、安藤、堂安、田中、中村、斉藤、望月、藤田、相馬がピッチで練習。ボール回しや3対2、シュート練習などで汗を流した。
MF伊東らは室内でフィットネスバイクなどで調整した。
▽今回の日本代表招集メンバー
【GK】
早川友基(鹿島)
大迫敬介(広島)
鈴木彩艶(パルマ)
【DF】
長友佑都(FC東京)
谷口彰悟(シントトロイデン)
渡辺剛(フェイエノールト)
橋岡大樹(ラビア・プラハ）
安藤智哉(福岡)
瀬古歩夢(ルアーブル)
鈴木淳之介(コペンハーゲン)
【MF／FW】
伊東純也(ゲンク)
南野拓実(モナコ)
鎌田大地(クリスタルパレス)
相馬勇紀(町田)
小川航基(NEナイメヘン)
前田大然(セルティック)
堂安律(フランクフルト)
上田綺世(フェイエノールト)
町野修斗(ボルシMG)
中村敬斗(スタッド・ランス)
佐野海舟(マインツ)
久保建英(Rソシエダード)
斉藤光毅(QPR)
望月ヘンリー海輝(町田)
藤田譲瑠チマ(ザンクトパウリ)