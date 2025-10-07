サッカー日本代表は7日、千葉市内で国際親善試合2試合に向けた合宿2日目を行い、招集全26人が集結した。

フルメニューが報道陣に公開され、GK陣3人と長友、谷口、安藤、堂安、田中、中村、斉藤、望月、藤田、相馬がピッチで練習。ボール回しや3対2、シュート練習などで汗を流した。

MF伊東らは室内でフィットネスバイクなどで調整した。

▽今回の日本代表招集メンバー

【GK】

早川友基(鹿島)

大迫敬介(広島)

鈴木彩艶(パルマ)

【DF】

長友佑都(FC東京)

谷口彰悟(シントトロイデン)

渡辺剛(フェイエノールト)

橋岡大樹(ラビア・プラハ）

安藤智哉(福岡)

瀬古歩夢(ルアーブル)

鈴木淳之介(コペンハーゲン)

【MF／FW】

伊東純也(ゲンク)

南野拓実(モナコ)

鎌田大地(クリスタルパレス)

相馬勇紀(町田)

小川航基(NEナイメヘン)

前田大然(セルティック)

堂安律(フランクフルト)

上田綺世(フェイエノールト)

町野修斗(ボルシMG)

中村敬斗(スタッド・ランス)

佐野海舟(マインツ)

久保建英(Rソシエダード)

斉藤光毅(QPR)

望月ヘンリー海輝(町田)

藤田譲瑠チマ(ザンクトパウリ)