賢島港から送迎もしてくれます（悪天候時は車での送迎）

英虞湾(あごわん）の美しい景色を見ながらの〜んびり向かいます

海から到着！というのも非日常感満載です

伊勢志摩の美しい海に囲まれた賢島は、豊かな自然と穏やかな時間が流れる癒しのリゾートエリア。その静かな入江にひっそりと佇む「賢島フィッシングパーク 海遊苑」は、釣りとBBQの両方が楽しめる、まさに“欲張り”なレジャースポット。自然の中でゆったり過ごす休日にぴったりの場所です。



釣ってその場で海の幸を味わう！ 海遊苑BBQの醍醐味

BBQ会場のすぐ近くにある釣堀は全部で3つ

エサの準備や釣り方のコツなど、スタッフが釣る前にレクチャーしてくれます

糸を垂らして10秒もしないうちに早速ヒットしました！

狙い通りの鯛をゲット！ ずっしりと重たく大物です!!

海遊苑のBBQは、釣堀で釣った魚を新鮮なうちに食べられるのが最大の魅力！ 1グループに1本釣竿が付いていて、釣りが初めての人でもスタッフが丁寧にサポートしてくれるので安心です。釣った魚はその場で調理してくれて、刺身や炙り、塩焼きなど、好みの食べ方で味わえます。釣れたてのアジや鯛を炭火でじっくり焼けば、香ばしい香りが食欲をそそります。



手ぶらでOK！ 海を眺めながら味わう絶品BBQ

志摩産ブランドポーク、伊勢鶏、旬の魚介類（檜扇貝、エビなど）、野菜に、釣った魚が付いた「海上バーベキューセット」（写真は2人前）※時季によって食材の変更がある場合があります

釣堀で釣った鯛は新鮮なお刺身と炙りにしてもらいました！

BBQは機材のレンタルや食器類、地元食材を使った食材セットも用意されていて、手ぶらで訪れても本格的なBBQが楽しめます。海を眺めながらの食事は、まさに非日常のひととき。潮風を感じながら味わう新鮮な海の幸は、心も体も満たしてくれる特別な体験です。



窓のすぐ先は海！という絶好のロケーション

テーブルの形が船の形をしているのもオシャレ

海遊苑のBBQスペースは、海に面したウッドデッキ。青い海と空を背景に、写真映えも抜群！家族や友達との記念撮影にもぴったりです。小屋風のスペースもあるので、日差しの強い日や小雨でも快適に過ごせるのがうれしいポイント。海の心地よい音に身をゆだね、ゆったりとした時間を楽しめます。

帰りも賢島港まで送ってもらいました！

海風を感じながら、心地よい時間を過ごせる海遊苑のBBQスペース。ロケーションの美しさはもちろん、設備の快適さや開放感も魅力です。賢島を訪れたら「賢島フィッシングパーク 海遊苑」で心に残る旅の思い出を残してみて！自然の中でリラックスしながら、美味しい料理と楽しい会話を楽しめますよ。



■賢島フィッシングパーク 海遊苑（かしこじまふぃっしんぐぱーく かいゆうえん）

住所：三重県志摩市阿児町神明682-16

TEL：090-3300-8127

【海上バーベキュー（要予約）】

営業時間：12〜15時、17〜20時 ※バーベキューは2時間（最大3時間まで）

料金：中学生以上3500円〜、小学生以下2000円 ※冬季は食事内容が、しゃぶしゃぶとなります。



［EX 旅先予約限定 海上バーベキュープラン］※「EX 旅先予約」限定の特別コース

時間： 11時30分〜、または12時30分〜（1回1組限定。1組あたり2〜5名）

料金：1名5000円 ※BBQ機材セット、志摩産ブランドポーク、伊勢鶏、黒毛和牛ホルモン、旬の魚介類、野菜、貸し釣り竿1本（レンタル2時間、餌付き）

▼▼▼「EX 旅先予約限定プラン」に関する詳細は「志摩にしました。」公式ホームページで確認を▼▼▼

https://recommend.jr-central.co.jp/mie-tabi/shima/

