¥Æ¥ìÄ«¡ÖºÆÊüÁ÷ÏÈ¡×¥²¥¹¥È¤Ë£¹£°Ç¯Âå¥È¥Ã¥×½÷Í¥¤¬¹ßÎ×¢ªÅö»þ¡¢Ä¹´üµÙ»ßÌÀ¤±Ä¾¸å¤Î²ø±é¡Ö¥¯¥¸¥ã¥¯¤Î¥À¥ó¥¹¡×¤Ç¤âÏÃÂê¡¢É×¤Ï½ï·ÁÄ¾¿Í
¡¡£·Æü¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼£³¡×¤ÎºÆÊüÁ÷¤ÏÂè£³ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Å·³¤Í´´õ±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤é¡Ö¥¥ó¥È¥ê¡×¤ÎÌÌ¡¹¤¬¡¢Æñ»ö·ï¤ËÄ©¤à¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¡££²£°£±£¹Ç¯£´·î´ü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âè£³ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¥«¥ê¥¹¥Þ¥È¥ì¡¼¥À¡¼¤ÎÍýº»¡ÊäªÈþÏÂ»Ò¡Ë¤¬»¦³²¤µ¤ì¡¢Âè°ìÈ¯¸«¼Ô¤Î¤«¤¹¤ß¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤ë¡£´°Á´ÌÛÈë¤òÂ³¤±¤ëÃæ¤Ç¥¥ó¥È¥ê¤Ë°Æ·ï¤¬²ó¤ê¡¢¿¿Áê¤òÃµ¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤«¤¹¤ß¤ò±é¤¸¤¿¤Î¤¬ÀçÆ»ÆØ»Ò¡££±£¹£¹£³Ç¯¤Ë½ï·ÁÄ¾¿Í¤È·ëº§¤·¤Æ¤«¤éÄ¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ·ÝÇ½³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¡¢£²£°£±£¸Ç¯£··î´ü¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¤³¤ÎÀ¤³¦¤ÎÊÒ¶ù¤Ë¡×¤Ç£²£°Ç¯°Ê¾å¤Ö¤ê¤Ë½÷Í¥Éüµ¢¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Åö»þ¡¢½é¤Î°½÷Ìò¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢ËÜ¿´¤ÎÆÉ¤á¤Ê¤¤²ø±é¤Ö¤ê¤Ç¥É¥é¥Þ¤Ë¶ÛÄ¥´¶¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£¥Í¥Ã¥È¤Ç¤â¡ÖÀçÆ»ÆØ»Ò¤Ò¤Ã¤µ¤Ó¤µ¤Ë¸«¤¿¥Ã¥Ã¡ª¡ªÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ê¤¡¡Á¡£¡×¡Ö¥á¥¤¥ó¥²¥¹¥È¤ÏµîÇ¯³èÆ°ºÆ³«¤µ¤ì¤¿ÀçÆ»ÆØ»Ò¤µ¤ó¤Ç¡¢É½¾ð¤È¤«ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¡Ö·ëº§Á°¤ÈÁ´Á³ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¡£°ìÌÜ¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¡£¸½ºß¤Ïº£Ç¯£±·î´ü¤Î£Ô£Â£Ó¥É¥é¥Þ¡Ö¥¯¥¸¥ã¥¯¤Î¥À¥ó¥¹¡¢Ã¯¤¬¸«¤¿¡©¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£