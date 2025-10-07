¡Úµð¿Í¡Û¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ç¾ì¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¡Ö¸Ô´ØÀá¤¬ÄË¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¼£ÎÅ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤è¡×
¡¡µð¿Í¤¬£·Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¼Ò²ñ¿Í¥Á¡¼¥à¡¦¥ä¥Þ¥Ï¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¤Ë£µ¡½£°¤Ç²÷¾¡¡££±£±Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë£Ã£Ó¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¦£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ½çÄ´¤ÊÄ´À°¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡£Ã£Ó¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¼ÂÀï´¶³Ð¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÁ°Æü£¶Æü¡Ê£Ó£Õ£Â£Á£Ò£ÕÀï¡áÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤¿¼Ò²ñ¿Í¥Á¡¼¥à¤È¤Î£²Ï¢Àï¡££Ã£ÓÁ°¤ÎºÇ¸å¤Î¼ÂÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¤ÏÀèÈ¯¤ÎÊ¿Æâ¤¬¥¢¥ó¥À¡¼¥¹¥í¡¼¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤Ê¤¬¤é£²²óÌµ¼ºÅÀ¤È¤¹¤ë¤È¡¢£³²ó¤«¤éÅÐÈÄ¤·¤¿¼é¸î¿À¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡½ÂçÀª¡½ÃæÀî¤é°ì·³µß±ç¿Ø¤â¤½¤ì¤¾¤ì£±²ó¤º¤ÄÅê¤²¤ÆÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Ä´¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ï¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤ÎÀèÀ©Å¬»þÂÇ¤ä¾®ÎÓ¤Î¥½¥í¤Ê¤ÉÍ×½ê¤Ç¤Î°ìÂÇ¤¬Èô¤Ó½Ð¤··×£µÆÀÅÀ¡£Á°Æü¤Î»î¹ç¤«¤éÏ¢¾¡¤ÇÄ´À°»î¹ç¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥²¡¼¥à·Á¼°¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢µÙ¤ßÌÀ¤±¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÄ´À°¤·¤Æ£Ã£Ó¤Ë¸þ¤«¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¼ê¿Ø¤ò¾Î»¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Á°Æü¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï£µÈÖ¤òÂÇ¤Ä¤â¤³¤ÎÆü¤Î»î¹ç¤Ï·ç¾ì¤·¤¿¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¡Ê±¦¡ËÂ¤¬ÄË¤«¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡£¸Ô´ØÀá¤¬ÄË¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¼£ÎÅ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¤¬¡Ö¡Ê£Ã£Ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡ËÂç¾æÉ×¤À¤È»×¤¦¡×¤È·Ú½ý¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£