『timeleszの時間ですよ』第2弾、ゴールデンSPで放送決定！ “時間”をテーマに体を張る
『timeleszの時間ですよ』が、TBS系にて10月13日21時30分から放送されることが決まった。timeleszのTBSプライム帯での初冠番組として6月に放送された番組の第2弾で、初のゴールデンSPとなる。
【動画】timeleszが歌う主題歌は歌謡テイスト 橋本将生主演『ひと夏の共犯者』60秒トレーラー
今回のテーマは“時間”。“時間”にまつわるあらゆる企画に、timeleszが体を張ってチャレンジする。
「気になるアノ時間を大調査！timeleszハイ＆ロー」は、さまざまな“気になる時間”を調査し、〇秒よりハイorローかを当てる企画。timeleszのメンバーが街中にいたらどのくらいの時間で気付かれるのかを調査する「こんなところに！？街中timelesz」や、「アーティストのロングトーンの秒数は？」などのクイズにtimeleszが挑戦。スタジオでは、メンバーが体を張って調査する企画も。
「見極めチャレンジ！7秒timelesz」は、“人の見た目は7秒で決まる”という法則がある通り、「芸能界で成功するには見極め力が大事！」ということで、timeleszが本物を見極めるゲームに挑戦。「10人の子どものお母さん」など、timeleszは7秒で見極めることができるのか？
また、民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」およびTBS FREEでは、『timeleszの時間ですよ』の6月17日放送回の無料配信を、10月7日17時より開始する。
『timeleszの時間ですよ』は、TBS系にて10月13日21時30分放送。
