大阪ミナミの地下街・なんばウォークは７日、作家・朱野帰子（あけの・かえるこ）さん書き下ろしのオリジナル短編小説「なんばウォーク、一周まわって」全４話・計２万冊を、２４日から１１月１８日まで、なんばウォーク内の４つの広場で無料配布することを発表した。

朱野さんは、現代家庭の様々な事情を描いた「対岸の家事」や、働き方と職場の問題を浮き彫りにした「わたし、定時で帰ります。」などの代表作がある人気作家。実際になんばウォークのいろいろな店舗を巡って体験・取材し、東京人ならではの新鮮な視点で魅力を掘り起こした。今回のオリジナル小説執筆にあたり、朱野さんは会社員時代に大阪転勤の話があったことを明かし「いろんな路線から、いろんな街から、いろんな国から、たくさんの人がやってくるこのなんばウォークなら、そんな転勤者のことも優しく受け入れてくれたのではないか。そう考えながらこの物語を書きました。楽しんでいただけたらうれしいです！」とコメントした。

小説は東京で管理職として働く女性が、夫の大阪転勤話をきっかけに大阪を訪れ、万博やなんばウォークでの体験を通じて、家族との関係を見つめ直すストーリー。主人公が「お立ち呑み処赤垣屋」、「会津屋」、「すし酒場さしす」、「ディッパーダン」、「まるしげ」などへ立ち寄り、各話に、なんばウォークに実在する店舗やグルメが登場する。

小説は全４話で、各話５，０００部×４冊（計２万部）を制作し、第１話を「ニュースパーク」、第２話を「フォレストパーク」、第３話を「クジラパーク」、第４話を「アートパーク」で配布（なくなり次第終了）。また期間中は、なんばウォーク内の全店舗に設置するイベント案内告知物に、デジタル版が読める二次元コードを記載する。