【しまむらのナロースカート】が優秀！「両サイドポケット付き」「細見えする」って！

可愛いだけじゃなく、大人の女性らしさを醸し出してくれるナロースカート。今【しまむら】では、おしゃれさんたちも思わずラブコールを送る優秀ナロースカートが続々とリリースされているようです。両サイドにポケットが付いていたり、スラリとスタイルアップに期待できたりと、求める理想にマッチした1着が見つかりそう。大人のおしゃれ心を掴んだ、しまむらの素敵なナロースカートをご紹介します。

デザイン性と実用性を両立させたポケット付き

【しまむら】「ベロアナロースカート」\1,089（税込）

秋冬らしいベロア生地とプラムのような落ち着いた発色のピンクの組み合わせが、季節感と華やかさを同時に連れてきてくれそう。@aiii__13kさんによると「両サイドポケット付いてる」とのことで、プチプラながらデザイン性と実用性を両立させているようです。毛足の長いファーベストも、すっきりとしたシルエットのナロースカートとなら好バランスに着地。

コーデをハンサムに格上げするシックなレオパード柄

【しまむら】「ヒョウガラJQナロースカート」\1,089（税込）

主役として、即上級者感漂うモードな秋コーデへと格上げしてくれそうなレオパード柄のナロースカート。改めてブームの再来が噂されるエッジィな柄も、ブラウンを基調とした落ち着いた色合いと小さめの柄のものなら派手になりすぎません。縦ラインを強調するナローシルエットも相まってハンサムな印象があり、普段はパンツ派という大人女性にもGOOD。

シンプルな細見えシルエットはウエストにひと癖

【しまむら】「ウェーブナロースカート」\2,189（税込）

@__koko.oさんが「ストンと落ちる綺麗なIラインシルエットで細見えします」とラブコールを送るこちらのスカートは、ウエスト部分にも要注目。太めのウエストベルトは波打つウェーブデザインになっており、ウエストまわりがすっきり見えそうなだけでなくコーデのアクセントとしても期待できます。タックインしたシンプルなワンツーコーデに、ささやかなひと癖を加えてみて。

旬カラーに小花の刺繍をちりばめた遊び心のある1着

【しまむら】「TT＊OMIベロアハナSK」\1,639（税込）

ますます目が離せない旬カラーのブラウンをメインにした、秋らしいベロア素材のナロースカート。小花柄の刺繍をちりばめた遊び心のあるデザインは、ラフなグレーのスウェットトップスとのワンツーでも脱無難をかなえてくれそうです。大人っぽさやエレガントさを感じさせるナロースカートだからこそ、あえて挑戦的なデザインでも手に取りやすいはず。

