日本最大級のファッションイベント「東京ガールズコレクション(TGC)」の名古屋での開催を、「めるる」がPRしました。

「TGCinあいち・なごや2026」が来年2月15日に、名古屋市のIGアリーナで開催されるのを前に、記者発表会が開かれました。

「TGC」の愛知県での開催は14年ぶりです。

今回は尾州・三河・知多の織物など、愛知ならではの文化や産業に光を当てた企画を展開する予定です。

7日の記者発表会には、三代目J SOUL BROTHERSのメンバーで、俳優などとして活躍する、愛知県出身の岩田剛典さんが出席しました。

岩田さんがイメージ画像を描き下ろし

岩田さんは「クリエイティブアンバサダー」を務め、メインのイメージ画像を描き下ろしました。

「TGCのもつ華やかさや、次世代の皆さんに対してのイマジネーション、夢や希望を連想させるようなイメージで。自分の絵の描き方・スタイルを使いながら、大体2か月くらいで制作した」(岩田剛典さん)

また、出演者を代表して愛知県出身のモデル・俳優、生見愛瑠さんも出席しました。

「私の地元でもあるので少し緊張感はあるが、たくさんの方に会えたらうれしいなと思う」(生見愛瑠さん)

「地元は久しぶり」という2人が、記者発表会後に個別インタビューに応じました。

「この後戻るまでに時間があるので、少し散策して楽しみたいと思う」(岩田さん)

「久々に来られたので、この後終わっておいしいものを食べて帰ろうと思う」(生見さん)