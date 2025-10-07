〈先発→抑えで大活躍、ドジャース佐々木朗希が語った“リリーフ転向”決断の真相「2つの選択肢があるよ、と言われて」「先発にこだわるよりも…」〉から続く

日本時間10月7日、フィラデルフィア・フィリーズとのナ・リーグ地区シリーズの第2戦。9回2死一、三塁のピンチに登板し、首位打者ターナーをセカンドゴロに打ち取り、チームを勝利に導いたドジャース佐々木朗希。ポストシーズン2セーブ目を挙げ、守護神といえる活躍を見せている。そもそも佐々木はなぜドジャース行きを決めたのか。その決断には「日本人選手がいる」ではない深い理由があった。入団発表直後のインタビュー記事を再公開する。（初出：「週刊文春 電子版」2025年2月12日配信）

ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希（23）が2月6日、週刊文春の独占インタビューに応じた。この日は午前中からトレーニングに励み、午後には関係各所への挨拶回りを終え、晴れやかな表情で、192cmの偉丈夫が文藝春秋に姿を見せた。



インタビューに応じる佐々木朗希選手 ©鈴木七絵／文藝春秋

最終候補3球団の中からドジャースに決めた理由

――今回のドジャース入りは、裏で最初から決まっていた“出来レース”なのではという声もありました。

「はい、でもまったく事実とは違います。実際のところ、一番大事にしていたのは、公正、公平なプロセス。公平になるように、外部からの余計な情報はシャットダウンしたうえで、代理人（ジョエル・ウルフ氏）と話し合いながら、一つ一つ球団を吟味していきました」

――最終候補に残ったのが、ドジャース、パドレス、ブルージェイズの3球団。パドレスのオーナー家ではお家騒動が訴訟沙汰になる中、佐々木選手はドジャースに決めた大きな理由を「フロントの安定感」と会見で語っていました。

「施設がどう、選手構成がどうなるなど、フロントが最終的にすべてを決めます。そもそも、自分のことを評価してくれているのが今のフロントやGMなので、そこがコロコロ変わってしまうようだと僕自身の存在価値も変わってしまう。だから、フロントの安定感が一番大事だと考えていました」

大谷、山本は重要な要素ではなかった？

――大谷翔平選手、山本由伸選手がいることは重要な要素ではなかった？

「日本人選手がいる、いないは特に意識していませんでした。どんな選手であっても、移籍する可能性は常にゼロではないので。誰かがいるからそこを選ぶ、あるいは選ばない、という考え方は一切なかったです」

