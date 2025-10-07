〈ハダカにされて殴る蹴るの虐待を受けたことも…中学の成績はトップクラス、高校では生徒会長→28歳で「たちんぼ」を始めた『女優の壮絶人生』〉から続く

「いま、毎月15万から20万もらってる人もいるよ。それが3年続いてる」

琴音さん(仮名・舞台女優)は、路上で客をとる「たちんぼ」だけでなく、ときには詐欺まがいのやり方で男性からお金を引き出していた。たとえば「ココイチで一緒にカレーを食べただけで15万円もらった」こともある。こうした方法で集めたお金は合計2000万円近くにのぼる。男性たちはなぜ彼女に大金を渡してしまうのか――。ノンフィクションライターの高木瑞穂氏の文庫『ルポ 新宿歌舞伎町 路上売春』(鉄人社)より一部抜粋してお届けする。なおプライバシー保護の観点から本稿の登場人物はすべて仮名である。(全3回の3回目／最初から読む)



「妊娠した」と偽って、男性客からカネを騙し取る

──ところで、ねえ、前に演劇の公演に誘ってくれたじゃん。手口って言うと悪いイメージだけど、誘い方がうまいというか、知らず知らずのうちに『チケット買うよ』と言わされていた自分がいたわけよ。

「別に騙そうなんて思ってないんだよね。ただ、自分が頑張るから、好きな友達とかお世話になってる人には、ちょっと悪いけど本心から見てほしいと思って誘うんだよね。チケットバックもあるんだけど、お金が欲しいとかはない。演劇で得たお金は大切に取ってある。演劇でのお金は、普通のお金以上に大切なものだから」

──売春で得るカネとは違うわけだ。

「なに言ってんの。重みが違うよ」

──思ったんだけど、その会話術は裏引きとかにも生かされてるの？

「うん。私、詐欺師だからね」

琴音は、これはあまり言いたくない、といった様子で苦笑いした。だが、すぐにネタになるなら教えてあげたい、といった思いになってくれたようで、「けっこうゲスいよ。犯罪だよ」と前置きして明かした。

「妊娠したって言って、友達と客との3人で会う。そこで泣き落としする。男ってさあ、女ふたりで来られて泣かれると対処できないし、かつコッチは冷静でいられる。だからコッチは女ふたりがマストで、50〜100万もらって、その友達と折半する」

──でも、最初は向こうも信じないよね。

「別の友達がガチで妊娠してて、その子の検査薬を借りて私が妊娠したことにして。ま、そうして周到に用意はしているけど、実際に『検査薬見せろ』って言う人はいないんだよね」

──普通に払うんだ。

「うん。私、ウソ泣きが上手らしくみんな信じてた。詐欺する相手と会う場所はカラオケボックスが多いかな。『カラ館（全国展開するカラオケボックスチェーン・カラオケ館）』に歌を歌いに行ったことあんまない。カラ館でやって、喫茶店でカネわけて。そんな感じでふたりぐらいハシゴして、ひとり100万ぐらいずつ詐欺したことが何回かある」

──でも、そんなに現金を持ってない人もいるよね。

「銀行に下ろしに行かせる。預金残高がない場合はアコム（消費者金融）で借りさせる」

──そこまでやるんだ。どういう男を標的にするの？

「生でやった全員。ゴムつけていたとしても、『他に思い当たる人がいない』『Aさんだけとしかやってない』とか言って。狙いは出会いカフェの客。ほら、出会いカフェは身分証の提示を求められるでしょ。身分証があれば、アコムで簡単に借りられるから。公園の客には詐欺しないよ。ほら、数多の風俗遊びを経験して、出会いカフェで買春を覚えて、最終的に連れ出し料やトーク料がないコスパのよさから公園を選んだやつらだから。『妊娠した』ってイチャモンつけても『あ、俺、カネないから』の一言で済むってわかっちゃってるから」

トータルで2000万円

──失敗もある？

「失敗しないようにする。3万でも5万でも絶対に持って帰る。土下座とかも全然したね、カネくれるなら」

──かれこれ、いくら引っ張ったの？

「トータル2000万ぐらい。いま、毎月15万から20万もらってる人もいるよ。それが3年続いてる」

この行為には、最近流行りの「頂き女子」という言葉が当てはまる。ターゲットにする男性に対して、男性側に恋愛感情があることに乗じ、こちらも恋愛感情があるように振る舞い信頼関係を築いてから「生活に困窮している」などと言葉巧みに嘘をつき、多額のカネを騙し取る。広く知られた言葉に置き換えるのならば、若い女性版のロマンス詐欺だ。

「頂き女子」たちは、同じ詐欺を働く者同士で連携を取る。カモにする男性を紹介し合ったり、詐欺の道具を共有したりする。

その道具とは、妊娠検査薬を使い陽性反応が出たことを示す画像などだ。一度でも男性と性行為をしたのをいいことに、その画像をもって「妊娠した」と主張。男性からしても身に覚えがあるため無下にはできない。妊娠中絶費用名目で少なくないカネを騙し取るのである。

実際、琴音を含め200人以上が入会する「頂き女子」LINEグループのスレッドを見せてもらったことがある。そこでは「妊娠検査薬」画像だけではなく、嘘のストーリーで男性からカネを巻き上げた成功体験が綴られるなど詐欺の手口が共有されていた。一部の若い女性たちのなかで悪事が常態化する様が透ける──。

3年間、貢ぎ続けたある男性

──3年払い続けてくれるのってどんな人？

「最初は出会いカフェの客。48歳独身で、仕事はSE。ハゲ散らかして、見た目はキモいけど、私と会うときはオシャレしてくるからカワイイなって」

──セックスはするの？

「最初は1回したけど、もうしてない。確か、性被害に遭ったことがあるからセックスが好きじゃないとか、出会った当初に言った気がするなぁ。もちろんウソだけど、向こうが私のことを好きだから、月に1回、会えばカラダの関係ナシでもお金をくれる。今月もふたりで『ココイチ（大手カレーライスチェーン・Co Co壱番屋）』でカレー食っただけで15万もらって帰った。でもクリスマスやバレンタインとか記念日には必ず会うよ。優しいでしょ」

「もう詐欺はやめなよ」

琴音との会話が終わったところで正したが、会話中は詐欺を咎めることはしなかった。批判もあろうが、琴音の告白をそのまま受け止めることが、僕が知りたい錬金術を紐解くことに他ならないからだ。

そして少し日を空けて、なぜ48歳・SEの男はセックスなしで貢ぐのかと、またいつもの喫茶店で琴音と議論した。要は彼女も妻もいない、社会のなかではもちろん、キャバクラでも相手にされない、でもカネはある男だからである。

そこにきて、出会いは売春であっても琴音は相手にしてくれる。売春婦と買春客。上中下のカーストの、琴音も男も一般的には下に格付けされ、下は下同士で対人関係を構築するしか道はない。むろん、下同士であっても力関係は生じる。いや、舞台女優でもある琴音は上や中でも生きられる面があり、相手より優位に立ち回るために下まで降りてきているだけなのかもしれない。これが僕の見解である。

印象に残っているのは、琴音も僕に同調し、その上でさらに生々しく分析してみせたことだ。

「自分だけが独占したいんだと思う」

「ホス狂いと一緒でさぁ、誰かのためにお金を使って頑張ってる自分が好きなんだよ。貢いでいるだけとわかっていても、私にお金を使うため切り詰めて生活してる自分が好きなんだよ。アイドルに走る男も多いよね。でも、大衆のなかのひとりじゃなくて、自分だけが独占したいんだと思う。だから、お金はもらうし、セックスもしないけど、できるかぎり疑似恋愛してあげてる」

男をホス狂いだった過去の自分に重ね、偽りの愛情を注ぐという琴音の姿は、担当との蜜月時代そのものに見えた。

