「フェニックス・リーグ、阪神８−８中日」（７日、ひなたサンマリンスタジアム宮崎）

阪神は九回に追いつかれ、引き分けとなった。

１点を追う初回２死からヘルナンデスが二塁への内野安打で口火を切った。四球も絡んで打線がつながり、木浪の左前適時打で１点を返した。

さらに二回２死二、三塁にヘルナンデスが左前適時打を放ち、前川も２打席連続安打となる適時二塁打を放つなどこの回３得点を挙げた。２点を追う八回は高寺が中越えの適時三塁打で２点を返して同点。代打・楠本が左前適時打を放って勝ち越しに成功した。

先発の伊藤将は３回４安打２失点だった。初回、先頭の鵜飼に初球の速球を捉えられて先制ソロを献上。三回は１死一塁から暴投などで進塁を許し、またも鵜飼に中前打を浴びて２失点目を喫した。

２番手で四回からマウンドに上がった岡留は１回４安打３失点と打ち込まれた。９番の浜から３者連続安打を浴びるなど、打者一巡を許す。敗戦の中でも光ったのは３番手の伊原。３回１安打無失点と好投。五回、六回と三者凡退に抑え、七回１死二塁と得点圏に走者を置いたが後続を危なげなく斬った。

八回から登板した富田が２回３失点。九回に適時打を打たれ、引き分けとなった。

試合後、藤川監督は伊藤将について「また残ってもう少し投げ直しをしてもらおうかなと思っています」とコメント。シーズン終盤から不安定な投球が続いており、「内容がもう少しほしいところがあるので。こっちに残ってもう１回見たいので。いいものが出るまでチャレンジしてほしい」と語った。