ºÇ½ª¾Ï¤ËÅö½é¤ÎÃç´Ö¤âº£°ìÅÙ½¸¹ç¡ª¡ØÌ¾ÃµÄå¥Ý¥ï¥í¡Ù¥·¡¼¥º¥ó13¡¢10·î15Æü¡Ê¿å¡ËÊüÁ÷¥¹¥¿¡¼¥È
¿Íµ¤¤Î±Ñ¹ñ¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡ØÌ¾ÃµÄå¥Ý¥ï¥í¡Ù¥·¡¼¥º¥ó13¡ÊÆüËÜ¸ì»úËëÈÇ¡Ë¤¬¡¢BS11¤Ë¤Æ10·î15Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡È¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤Î½÷²¦¡É¤³¤È¥¢¥¬¥µ¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼¤Î¾®Àâ¤ò¤â¤È¤Ë¤· ¡Ä
¥Ø¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥¹¡¢¥ß¥¹¡¦¥ì¥â¥ó¡¢¥¸¥ã¥Ã¥×¤âºÆÅÐ¾ì
¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î¸µ·Ù»¡´±¤È¤¤¤¦·ÐÎò¤ò»ý¤Ä»äÎ©ÃµÄå¥¨¥ë¥¥å¡¼¥ë¡¦¥Ý¥ï¥í¡£Èà¤¬¼«Ëý¤Î¡È³¥¿§¤ÎÇ¾ºÙË¦¡É¤ò¥Õ¥ë²óÅ¾¤µ¤»¡¢Æñ»ö·ï¤Î¿ô¡¹¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
ºÇ½ª¾Ï¤È¤Ê¤ë¥·¡¼¥º¥ó13¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¾Ý¤ÏËº¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¥Ó¥Ã¥°¡¦¥Õ¥©¡¼¡×¡Ö»à¼Ô¤Î¤¢¤ä¤Þ¤Á¡×¡Ö¥«¡¼¥Æ¥ó¡Ê¥É¥é¥ÞÈÇ¥¿¥¤¥È¥ë¡§¥«¡¼¥Æ¥ó¡Á¥Ý¥ï¥íºÇ¸å¤Î»ö·ï¡Á¡Ë¡×¤È¤¤¤¦4¤Ä¤ÎÄ¹ÊÔ¤È¡Ö¥Ø¥é¥¯¥ì¥¹¤ÎËÁ¸±¡ÊÆ±¡§¥Ø¥é¥¯¥ì¥¹¤ÎÆñ¶È¡Ë¡×¤È¤¤¤¦1¤Ä¤ÎÃ»ÊÔ½¸¤ò±ÇÁü²½¡£¥·¡¼¥º¥ó10¤«¤é²Ã¤ï¤Ã¤¿¿äÍý¾®Àâ²È¤Î¥¢¥ê¥¢¥É¥Ë¡¦¥ª¥ê¥ô¥¡É×¿Í¡Ê¥¾¡¼¥¤¡¦¥ï¥Ê¥á¥¤¥«¡¼¡Ë¤¬¡Ö¾Ý¤ÏËº¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¡Ö»à¼Ô¤Î¤¢¤ä¤Þ¤Á¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¡Ö¥Ó¥Ã¥°¡¦¥Õ¥©¡¼¡×¤Ë¤Ï¥Ø¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥¹¡Ê¥Ò¥å¡¼¡¦¥Õ¥ì¥¤¥¶¡¼¡Ë¡¢¥ß¥¹¡¦¥ì¥â¥ó¡Ê¥Ý¡¼¥ê¥ó¡¦¥â¥é¥ó¡Ë¡¢¥¸¥ã¥Ã¥×·Ù»ë´Æ¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡Ë¤È¤¤¤¦¥·¥ê¡¼¥ºÅö½é¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤¬º£°ìÅÙ½¸¹ç¡£¥Ø¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥¹¤ÏºÇ½ªÏÃ¡Ö¥«¡¼¥Æ¥ó ¡Á¥Ý¥ï¥íºÇ¸å¤Î»ö·ï¡Á¡×¤Ë¤â»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¡£
¥·¡¼¥º¥ó13¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¡¢¡Ø¥À¡¼¥Ó¡¼¤È¥¸¥ç¡¼¥ó¡¡¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¤ÎÎ¹»ö·ïÊí¡Ù¤Î¥°¥ì¥¿¡¦¥¹¥«¥Ã¥¡¢¡Ø¥²¡¼¥à¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥í¡¼¥ó¥º¡Ù¤Î¥¤¥¢¥ó¡¦¥°¥ì¥ó¡¢¡Ø¥Ï¥¦¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥É¥é¥´¥ó¡Ù¤Î¥ô¥£¥ó¥»¥ó¥È¡¦¥ê¡¼¥¬¥ó¡¢¡ØSHERLOCK¡¿¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥¯¡Ù¤Î¥È¥à¡¦¥Ö¥ë¥Ã¥¯¡¢¡ØWRECK¡¿¥ì¥Ã¥¯¡Ù¤Î¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥¥ã¥í¥ë¡¦¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¡¢¡Ø¥À¡¦¥ô¥£¥ó¥Á¤È¶ØÃÇ¤ÎÆæ¡Ù¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥«¥ë¥¥ó¡¢¡Ø¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥ê¡¼¡Ù¤Î¥µ¥é¡¦¥Ñ¥ê¥Ã¥·¥å¡¢¡ØGOTHAM¡¿¥´¥Ã¥µ¥à¡Ù¤Î¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥Ñ¡¼¥È¥¦¥£¡¼¡¢¡Ø¥Þ¥¶¡¼¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¶¡¼¡¦¥µ¥ó¡Ù¤Î¥·¥Ë¡¼¥É¡¦¥¥å¡¼¥¶¥Ã¥¯¡¢¡Ø¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥´¥·¥Ã¥¯¡¡¡Áµ¶¤ê¤Î°ìÂ²¡Á¡Ù¤Î¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Ë¡¼¡¦¥ì¥ª¥Ë¥À¥¹¡¢¡Ø¥¨¥¹¥±¡¼¥×¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¡ÌµºáÀÁÉé¿Í¡Ù¤Î¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥é¥¤¥«¡¼¥È¡¢¡Ø¹â¤¤¾ë¤ÎÃË¡Ù¤Î¥ë¥Ñ¡¼¥È¡¦¥¨¥ô¥¡¥ó¥¹¡¢¡Ø¥°¥é¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¡ËÒ»Õ¤È·º»ö¤Î»¦¿ÍÁÜºº¡Ù¤Î¥È¥à¡¦¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¡¢¡ØU¥Ü¡¼¥È ¥¶¡¦¥·¥ê¡¼¥º¡¡¿¼³¤¤ÎÏµ¡Ù¤Î¥È¥à¡¦¥ô¥é¥·¥¢¡¢¡ØTHE BAY¡¡¡Á¶õÇò¤Î°ìÌë¡Á¡Ù¤Î¥â¡¼¥ô¥§¥ó¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¢¡Ø¥é¡¼¥¯¥é¥¤¥º¡Ù¤Î¥µ¥ó¥Ç¥£¡¦¥Þ¥¯¥Ç¥¤¥É¡¢¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥È¥ì¥Ã¥¯¡§¥Ô¥«¡¼¥É¡Ù¤Î¥ª¡¼¥é¡¦¥Ö¥é¥Ç¥£¡¢¡Ø½÷²¦¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¡¡°¦¤ËÀ¸¤¤ë¡Ù¤Î¥Ê¥¤¥¸¥§¥ë¡¦¥ê¥ó¥¼¥¤¡¢¡Ø¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥À¡¼¡Ù¤Î¥µ¥¤¥â¥ó¡¦¥¥ã¥í¥¦¡¢¡ØÉ÷¤ÎÍ¦»Î ¥Ý¥ë¥À¡¼¥¯¡Ù¤Î¥¨¥ì¥Î¥¢¡¦¥È¥à¥ê¥ó¥½¥ó¡¢¡ØCuckoo¡¡¥¯¥Ã¥¯¡¼¡Ù¤Î¥Ø¥ì¥ó¡¦¥Ð¥¯¥»¥ó¥Ç¥¤¥ë¡¢¡Ø2034¡¡º£¤½¤³¤Ë¤¢¤ëÌ¤Íè¡Ù¤Î¥¢¥ó¡¦¥ê¡¼¥É¡¢¡Ø¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥á¥ë¥í¡¼¥º¡Ù¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¢¡Ø¥»¥ë¥Õ¥ê¥Ã¥¸ ±Ñ¹ñÉ´²ßÅ¹¡Ù¤Î¥¨¥¤¥À¥ó¡¦¥Þ¥¯¥¢¡¼¥É¥ë¡¢¡Ø·ÙÉô¥Ù¥ë¥¸¥å¥é¥Ã¥¯¡Á¹ëÅ¡¤ËÀø¤à°Ç¡Á¡Ù¤Î¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥°¥ì¥Ë¥¹¥¿¡¼¡¢¡ØÈÈºáÁÜºº´±¥¢¥Ê¡¦¥È¥é¥ô¥£¥¹¡Ù¤Î¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥Ç¥£¥ó¥°¥¦¥©¡¼¥ë¡¢¡Ø¥Ç¥Ã¥É¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¡¦¥Õ¥§¥ë¡¡¡ÁµõÁü¤Ë»¦¤µ¤ì¤¿²ÈÂ²¡Á¡Ù¤Î¥Þ¥·¥å¡¼¡¦¥Þ¥¯¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¢¡Ø¥»¥ë¥Õ¥ê¥Ã¥¸ ±Ñ¹ñÉ´²ßÅ¹¡Ù¤Î¥¢¥ó¥Ê¡¦¥Þ¥Ç¥ê¡¼¡¢¡Ø¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ï¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ù¤Î¥¯¥ì¥¢¡¦¥¡¼¥é¥ó¤Ê¤É¡£
¥·¡¼¥º¥ó13Âè1ÏÃ¡Ö¾Ý¤ÏËº¤ì¤Ê¤¤¡ÊÁ°ÊÔ¡Ë¡×¤¢¤é¤¹¤¸
1925Ç¯¤Î¥¤¡¼¥¹¥È¥Ü¡¼¥ó¡£¤¢¤ëÀ²¤ì¤¿Æü¤ÎÍ¼Êý¡¢»¶Êâ¤Ë½Ð¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¥ì¡¼¥Ö¥ó¥º¥¯¥í¥Õ¥È¾·³É×ºÊ¤¬»àÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÈ¯¸«¤µ¤ì¤ë¡£Ï¢¤ì¤Æ¤¤¤¿¸¤¤ò³³¤Î¾å¤Ë»Ä¤·¡¢Èà¤é¤Î»àÂÎ¤ÎÂ¦¤Ë¤Ï¸î¿ÈÍÑ¤Î¥Ô¥¹¥È¥ë¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é13Ç¯¸å¡¢¿äÍýºî²ÈÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥ª¥ê¥ô¥¡É×¿Í¤Ï¡¢¥ì¡¼¥Ö¥ó¥º¥¯¥í¥Õ¥È²È¤ÎÌ¼¥·¥ê¥¢¤ÎÌ¾ÉÕ¤±¿Æ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Ææ¤À¤é¤±¤ÎÈá·à¤È¤·¤Æ¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿13Ç¯Á°¤ÎÉ×ºÊ¤Î»à¤ò²òÌÀ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÍê¤Þ¤ì¤ë¡£É×¿Í¤ÏµìÃÎ¤ÎÃç¤Ç¤¢¤ë¥Ý¥ï¥í¤Ë½õ¸À¤òµá¤á¤ë¤¬¡¢¥Ý¥ï¥í¤ÏÍ§¿Í¤Ç¤¢¤ë¥¦¥£¥í¥Ó¡¼Çî»Î¤ÎÉã¿Æ¤¬¸¦µæ½ê¤ÇÅ®»à¤·¤¿»ö·ï¤ÎÁÜºº¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥ª¥ê¥ô¥¡É×¿Í¤ËÎÏ¤òÂß¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¥Ý¥ï¥í¤«¤é¡Ö²áµî¤ËÎ©¤ÁÌá¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¼õ¤±¤¿¥ª¥ê¥ô¥¡É×¿Í¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÓÌ³Ð¤ò¿®¤¸¤Æ¥¤¡¼¥¹¥È¥Ü¡¼¥ó¤ËÃ±¿È¸þ¤«¤¦¤¬¡Ä¡£
¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡ØÌ¾ÃµÄå¥Ý¥ï¥í¡Ù¥·¡¼¥º¥ó13¡ÊÁ´10ÏÃ¡ËÊüÁ÷¾ðÊó
BS11¤Ë¤Æ10·î15Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êËè½µ·îÍËÆü¡ÁÌÚÍËÆü 19¡§00¡Á19¡§55¡¡¢¨ÊÔ½¸ÈÇ
