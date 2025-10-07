三崎優太「交通事故の怖さです」…「血の海」バイク事故から1年半後の腕を見せる 元ロッテ伊藤義弘さん追悼
元“青汁王子”として知られる実業家の三崎優太氏が7日、自身のXを更新し、元千葉ロッテマリーンズの投手で6日に交通事故死で報じられた伊藤義弘さんをしのんだ。
【画像】三崎優太氏、バイク事故で「血の海」→1年半後の状況
三崎氏は「元ロッテの投手がバイク事故で亡くなったニュースを見ました。ご冥福をお祈りします」と追悼。
そして「フォロワーの皆さんも事故には本当に気をつけてください。自分は大丈夫だと思っていたら、その日から当たり前の生活ができなくなる。それが交通事故の怖さです。自分も1年半前の事故の後遺症と今も戦っています」と呼びかけた。
三崎氏は昨年4月、バイク事故に遭い、「血の海」になるほどの大ケガを負ったと伝えていた。ことし8月の動画では「思うように動かない」左手や、後遺症、傷あとを説明し、全身麻酔手術を受けたことを明らかにしている。今回あらためて腕の写真も公開した。
