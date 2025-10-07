スビメンディから“4番”を継承した23歳MFが30年夏まで契約延長！ 低迷するソシエダを勝たせられる存在へ

スビメンディから“4番”を継承した23歳MFが30年夏まで契約延長！ 低迷するソシエダを勝たせられる存在へ