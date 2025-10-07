刀剣を擬人化した人気ゲーム「刀剣乱舞」を手がけるニトロプラスは7日までに公式サイトを更新。「刀剣乱舞 めでぃぬいこれくしょん」の販売方式を変更すると発表した。同商品を巡っては、ブラインドパッケージによるランダム販売であることが、SNSを中心に物議を醸していた。

当初はブラインドパッケージによるランダム販売で、1体税込み1980円。購入上限は1人30体までと発表されていた。しかしながらSNSでは「2000円を超えるブラインドは足元見すぎでは」「酷すぎる」「高額なブラインド商品はよろしくないね」などの批判的なコメントが相次いで寄せられていた。

これを受け、ニトロプラス公式サイトでは「この度、「刀剣乱舞 めでぃぬいこれくしょん」の販売方式につきまして多くのご意見をお寄せいただきました。お客さまからのご意見を真摯に受け止め検討を重ねた結果、ブラインドパッケージによるランダム販売を変更し、キャラクターを個別にお選びいただける予約受注販売(受注生産)方式へ切り替えることを決定いたしました」と報告した。

続けて「これに伴い、ニトロプラス公式通販(国内)における「刀剣乱舞 めでぃぬいこれくしょん 〜刀ミュ〜 1」の販売を一時停止し、後日改めて受注させていただきます」とし、「楽しみにしてくださっている皆さまに、より良い形でお届けできるよう努めてまいります。今後とも「刀剣乱舞 めでぃぬいこれくしょん」をどうぞよろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。