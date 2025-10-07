「今後の活動の安全面に危機感」京都府警の≪馬のおまわりさん≫がクラウドファンディング　物価高でエサ代など高騰　目標５００万円も現在６０万円ほど　「馬なしではできない活動。協力いただけたら」

物価高騰の影響で、「馬のおまわりさん」がピンチです。



京都府警の「平安騎馬隊」は、登下校時のパトロールのほか、京都三大祭りの葵祭・時代祭で行列の警備などを行う「馬のおまわりさん」です。



平安騎馬隊には現在、隊員９人と６頭の馬が所属しています。隊員との意思疎通を図るため日々の訓練が欠かせません。そして、良いコンディションで馬が活動できるよう、牧草のほか、とうもろこしや塩を固めたエサなど、１日約１０ｋｇほど与えているといいます。





しかし、飼料の価格が高騰し、エサ代を約５００万円の予算内におさめるのが困難になっているというのです。（平安騎馬隊 侍来幹人副隊長）「何年も前から数年かけて徐々に上がってはきている。年間の数量は大きな数字になりますので、ちょっとした値段の高騰も結局はかなりの金額上がることにつながってしまう」さらに、鞍など馬具の価格もここ１０年で約２倍に。買い替えの目安を過ぎても使い続けている鞍もあるといいます。物価は上がれど、府からの予算はここ数年変わらず。財政は厳しくなるばかりです。（平安騎馬隊 侍来幹人副隊長）「エサと道具とを比べて、どっちが優先か、と究極の選択を迫られるような状態。どうしてもエサ代の方がメインとなり環境の方が後回しになってしまうので、今後の活動の安全面には危機感を覚えています」そこで京都府警は１０月１日からクラウドファンディングを始めました。返礼品はありませんが、寄付はふるさと納税の対象です。目標金額は５００万円。でもまだ６０万円ほどしか集まっていません。（平安騎馬隊 侍来幹人副隊長）「馬なしではできない活動ですので、協力いただけたらと思います。期待を裏切らないように、安全安心の機運を高める活動に繋げられたらと思います」