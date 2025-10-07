福祉を学ぶ県立山辺高校の生徒が、きょう地元の児童に福祉の魅力を伝える学習会を開きました。職業が多様化する中、福祉の仕事の大切さを伝えます。

【写真を見る】将来の担い手確保に 高校生が児童に伝える福祉の魅力 児童たちが盛り上がった "誰もが楽しめるスポーツ" とは？（山形・山辺町）

この学習会は、介護や福祉について学ぶ山辺高校福祉科の生徒が、地元の小学生を対象に毎年開いているものです。

目的はズバリ、福祉の仕事を将来の選択肢に加えてもらうこと。

県社会福祉協議会によりますと、介護や福祉の現場は人手不足で、少子高齢化が進む中で人材の確保が課題となっています。

きょうは「福祉」とは何かを知ってもらおうと、生徒は、身近にあるバリアフリーの紹介や、耳が不自由な人の世界を疑似体験する器具を使って会話をしてみたり、手話を体験したりする授業を行いました。

■中でも盛り上がったのは...

中でも児童たちが盛り上がったのは「モルック」というスポーツ。

木の棒を転がしてピンを倒すという手軽なもので、障がいの有無や年齢、性別を問わず誰でも楽しめます。

一見、難しいように感じる福祉の世界。児童たちは学習会を通じて、さまざまなことを感じ取っていました。

児童「モルックは日本の遊びだけじゃなく世界中の人と工夫すればみんなで遊べると思った」

児童「目が見えない人には、どうしましたか？とか、手助けをしたりできるかなと思った」

山辺高校 福祉科２年 近藤美音さん「今回で勉強したこと、例えばユニバーサルデザインや標識とか、お店に行った時に『これ、一緒に勉強したやつだ』と思ってもらえたらうれしいです」

誰もが笑顔で過ごすための取り組みである、福祉。山辺高校福祉科では、今後も町内や山形市の中学生と一緒に福祉に関する学習会を開く予定だということです。