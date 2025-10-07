映画監督の福田雄一さんは10月7日、自身のXを更新。Snow Manの目黒蓮さんのオフショットを公開しました。（サムネイル画像出典：福田雄一さん公式Xより）

映画監督の福田雄一さんは10月7日、自身のX（旧Twitter）を更新。Snow Manの目黒蓮さんのオフショットを公開し、反響を呼んでいます。

【写真】目黒蓮の「見たことない表情」のオフショット

「新しい目黒蓮だ…！」

福田さんは「僕のお気に入りの一枚を！ すでに解禁されている伝説の殺し屋時代の坂本の撮影中、手に持っていたナイフをカッコよく蹴るアクションで間違ってカメラの三脚を蹴っちゃった時の目黒くん」とつづり、劇場版『SAKAMOTO DAYS』のオフショットを公開。「『わーっ！ 三脚蹴っちゃったーっ！』の『わーっ！』のところです」とあるように、目黒さんが口を大きく開け、驚いたような表情を浮かべています。

この投稿には「いい顔すぎるww」「演技ではないんですね」「映画の一部分かと思いきや」「見たことない表情」「新しい目黒蓮だ…！」「貴重すぎるオフショット」などの声が寄せられました。

メインビジュアル＆ティザー映像も解禁

同作で主演を務める目黒さん。既に同作の公式Xアカウントにて、メインビジュアルとティザー映像は解禁されています。2026年の公開を楽しみに待ちましょう。

(文:堀井 ユウ)