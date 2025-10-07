原田龍二の妻、イケメン息子顔出し「イケメンすぎる」「お父さんそっくり」の声
【モデルプレス＝2025/10/07】俳優の原田龍二の妻でタレントの原田愛が6日、自身のInstagramを更新。アメリカの大学に留学中の息子との親子ショットを公開した。
【写真】原田龍二のイケメン息子・妻が公開
愛は「息子のsenior nightに参加させてもらいました」と息子が留学しているアメリカの大学のイベントに参加したことを報告。サッカーのユニフォームを身にまとい、爽やかな笑顔を見せるイケメン息子との2ショットを披露した。また、息子に手を引かれてグラウンド内を歩く姿や、息子から花束を受け取る動画も公開。「4年間過ごしたVCUのグランドで一緒に歩ける日が来たことは感無量でグランドを見ただけでも涙が出てきました」と感激した様子で「あと少しの学生生活満喫して下さい」と息子にエールを送った。
この投稿には「素敵な息子さん」「イケメンすぎる」「お父さんそっくり」「誇らしい自慢の息子さんですね」「親子で手を繋いで歩く姿が泣ける」「涙腺が崩壊する」などのコメントが寄せられている。
愛は15歳で芸能界デビューし、タレント・女優として活躍するが1992年に引退。龍二とは、同年に放送されたTBS系ドラマ『キライじゃないぜ』での共演をきっかけに交際をスタートさせ、約10年の交際期間を経て2001年に結婚。2002年に第一子となる長男、2006年4月に第二子となる長女が誕生し、現在は芸能活動も再開させている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
