「忰谷」はなんて読む？「忰」は「わく」と読まないので注意！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「忰谷」はなんて読む？
「忰谷」という漢字を見たことはありますか？
ヒントは、4文字の鳥取県の地名です。
いったい、「忰谷」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「かせだに」でした。
忰谷は、鳥取県倉吉市に位置しています。
倉吉市にある「なしっこ館（鳥取二十世紀梨記念館）」は、倉吉パークスクエア内にある日本を代表する「二十世紀梨（にじっせいきなし）」に関する博物館です。
樹齢74年の梨の巨木標本をはじめ、食べ比べができるキッチンギャラリーやスイーツショップも併設されていて、観光にも教育にもおすすめなスポットですよ。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
《参考文献》
・『地名辞典オンライン』
・『るるぶ旅行』
ライター Ray WEB編集部