「忰谷」はなんて読む？「忰」は「わく」と読まないので注意！

地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「忰谷」はなんて読む？

「忰谷」という漢字を見たことはありますか？ ヒントは、4文字の鳥取県の地名です。 いったい、「忰谷」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「かせだに」でした。 忰谷は、鳥取県倉吉市に位置しています。 倉吉市にある「なしっこ館（鳥取二十世紀梨記念館）」は、倉吉パークスクエア内にある日本を代表する「二十世紀梨（にじっせいきなし）」に関する博物館です。 樹齢74年の梨の巨木標本をはじめ、食べ比べができるキッチンギャラリーやスイーツショップも併設されていて、観光にも教育にもおすすめなスポットですよ。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ ※解答は複数ある場合があります。 《参考文献》 ・『地名辞典オンライン』

・『るるぶ旅行』

ライター Ray WEB編集部