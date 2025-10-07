トヨタ新型「C-HR」初公開！ 340馬力超えもアリなクーペボディモデル「＋」！ 全長4.5m級の「ちょうどいいサイズ」もイイ「新モデル」ポーランドに登場

新たなC-HR

欧州トヨタは2025年9月24日、ポーランドのニューモビリティ協会（PSNM）が主催したカトヴィツェの「ニューモビリティ会議」において、トヨタ新型「C-HR+」、新型「bZ4X」、新型「bZ4Xツーリング」、そして新型「アーバンクルーザー」という4車種のBEV（バッテリー式電気自動車）を初公開しました。

中でも特に注目されるC-HR+は、2025年に発表されたCセグメントに属するクーペ風コンパクトSUVです。

流麗デザインの＋！

日本市場ではすでに「C-HR」の販売は終了していますが、欧州ではフルモデルチェンジした2代目がデビューしています。

2代目C-HRのエクステリアは、クーペのような流麗なシルエットと、最新のトヨタ車に共通するハンマーヘッドデザインのフロントマスクが特徴です。

そんなC-HRとC-HR+は全く別のモデル。ボディサイズは全長4520mm×全幅1870mm×全高1595mm、ホイールベースは2750mm。エクステリアはシャープなクーペシルエットと、ハンマーヘッドデザインのフロントマスクが特徴です。

パワートレインはe-TNGAプラットフォームを基盤とし、2種類のバッテリー（57.7kWh／77.0kWh）と3種類のモーター出力が用意されます。システム最高出力は最も良いモデルで252kW（343馬力）に達し、0-100km／h加速は5.2秒（AWD）という目標値も公表されています。

ホイールベースは既存の2代目C-HRより110mm延長され、後席のスペースが拡大。荷室容量も416Lを確保しています。

※ ※ ※

今回カトヴィツェで発表されたモデル群は、トヨタの次世代EVであり、主要市場に向けたモダンなSUV群として位置づけられます。これらの新型車は多様なユーザーニーズに対応し、各モデルで4WDの選択が可能です。

欧州トヨタはポーランドにおいても、2026年までに乗用車と商用車を合わせて10車種のBEVをラインナップする計画を掲げています。

なお、今回発表された新型C-HR＋の受注は、2025年の第4四半期に開始される予定です。