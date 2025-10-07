自家製ブリオッシュと手作りタルトで過ごす癒しのカフェタイム。モーニングからティーまで楽しめる「BRIOCHE Go.」
矢場町・久屋大通庭園フラリエ内に、2024年4月にオープンした「BRIOCHE Go. （ブリオッシュ ゴー）」は、自家製ブリオッシュとタルトが名物のカフェです。
モーニング、ブランチ、ティータイムと時間帯ごとに変わるブリオッシュメニューや、併設された『tarte et tarte（タルト エ タルト）』のケーキを楽しむことができます。
モーニングタイムでは、ドリンクを注文するとブリオッシュトーストやサラダ、目玉焼き、あんこ、ヨーグルトなどを追加して、自分好みのカスタマイズモーニングを楽しめます。
お昼から15時までのブランチタイムには、ブリオッシュを使ったオープンサンドが登場。スモークサーモンとアボカドを合わせたトーストや、ホワイトソースを使った“クロックマダム”が特に人気です。旬の野菜やお肉を使った季節限定メニューも揃います。
ティータイムには、トーストしたブリオッシュにソフトクリームをトッピングした「ブリノワール」が登場し、ティータイムを彩ります。
併設の『tarte et tarte』では、パティシエが生地から手作りするタルトを販売。旬のフルーツを贅沢に使い、華やかなビジュアルと本格的な味わいで人気を集めています。
イートインはもちろん、テイクアウトも可能です。店内席のほか、フラリエの緑に囲まれたガーデンテラス席も利用できます。
＜ブレックファーストメニュー＞ ※ドリンク注文が必要です
【ブリオッシュトースト】 200円
【ヨーグルト】 80円
【グリーンサラダ】 150円
【ベーコン】 250円 など
＜ブランチメニュー（11:00～15:00）＞
【BGクロックムッシュ】 900円
【BGクロックマダム】 1000円
【スモークサーモンアボカドサワークリームナッツディル】 950円
【チーズオムレツサンドイッチ】 900円
【野菜のデリと季節のフルーツ】 850円 など
＜ティータイムメニュー（15:00～17:00）＞
【ブリノワール（オレオチョコレート／キャラメルナッツ）】各890円（ミニサイズ 各690円）
※2025年6月10日時点の情報です