　矢場町・久屋大通庭園フラリエ内に、2024年4月にオープンした「BRIOCHE Go. （ブリオッシュ ゴー）」は、自家製ブリオッシュとタルトが名物のカフェです。

モーニング、ブランチ、ティータイムと時間帯ごとに変わるブリオッシュメニューや、併設された『tarte et tarte（タルト エ タルト）』のケーキを楽しむことができます。

看板メニューの「ブリオッシュ」は店内で丁寧に焼き上げ。ふんわりとした食感とほどよい甘さ、そして芳醇なバターの香りが特徴です。

モーニングタイムでは、ドリンクを注文するとブリオッシュトーストやサラダ、目玉焼き、あんこ、ヨーグルトなどを追加して、自分好みのカスタマイズモーニングを楽しめます。

お昼から15時までのブランチタイムには、ブリオッシュを使ったオープンサンドが登場。スモークサーモンとアボカドを合わせたトーストや、ホワイトソースを使った“クロックマダム”が特に人気です。旬の野菜やお肉を使った季節限定メニューも揃います。

ティータイムには、トーストしたブリオッシュにソフトクリームをトッピングした「ブリノワール」が登場し、ティータイムを彩ります。

併設の『tarte et tarte』では、パティシエが生地から手作りするタルトを販売。旬のフルーツを贅沢に使い、華やかなビジュアルと本格的な味わいで人気を集めています。

イートインはもちろん、テイクアウトも可能です。店内席のほか、フラリエの緑に囲まれたガーデンテラス席も利用できます。

＜ブレックファーストメニュー＞　※ドリンク注文が必要です
【ブリオッシュトースト】　200円
【ヨーグルト】　80円
【グリーンサラダ】　150円
【ベーコン】　250円　など

＜ブランチメニュー（11:00～15:00）＞
【BGクロックムッシュ】　900円
【BGクロックマダム】　1000円
【スモークサーモンアボカドサワークリームナッツディル】　950円
【チーズオムレツサンドイッチ】　900円
【野菜のデリと季節のフルーツ】　850円　など

＜ティータイムメニュー（15:00～17:00）＞
【ブリノワール（オレオチョコレート／キャラメルナッツ）】各890円（ミニサイズ 各690円）

※2025年6月10日時点の情報です