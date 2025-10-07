矢場町・久屋大通庭園フラリエ内に、2024年4月にオープンした「BRIOCHE Go. （ブリオッシュ ゴー）」は、自家製ブリオッシュとタルトが名物のカフェです。



モーニング、ブランチ、ティータイムと時間帯ごとに変わるブリオッシュメニューや、併設された『tarte et tarte（タルト エ タルト）』のケーキを楽しむことができます。





看板メニューの「ブリオッシュ」は店内で丁寧に焼き上げ。ふんわりとした食感とほどよい甘さ、そして芳醇なバターの 香り が特徴です。モーニングタイムでは、 ドリンク を注文するとブリオッシュトーストや サラダ 、目玉焼き、あんこ、ヨーグルトなどを追加して、自分好みのカスタマイズモーニングを楽しめます。お昼から15時までのブ ランチ タイムには、ブリオッシュを使ったオープンサンドが登場。スモークサーモンとアボカドを合わせたトーストや、ホワイトソースを使った“クロックマ ダム ”が特に人気です。旬の野菜やお肉を使った季節限定メニューも揃います。ティータイムには、トーストしたブリオッシュにソフトクリームをトッピングした「ブリノワール」が登場し、ティータイムを彩ります。併設の『tarte et tarte』では、パティシエが生地から手作りするタルトを販売。旬のフルーツを贅沢に使い、華やかなビジュアルと本格的な味わいで人気を集めています。イートインはもちろん、テイクアウトも可能です。店内席のほか、フラリエの緑に囲まれたガーデンテラス席も利用できます。＜ブレックファーストメニュー＞ ※ ドリンク 注文が必要です【ブリオッシュトースト】 200円【ヨーグルト】 80円【グリーン サラダ 】 150円【ベーコン】 250円 など＜ブ ランチ メニュー（11:00～15:00）＞【BGクロックムッシュ】 900円【BGクロックマ ダム 】 1000円【スモークサーモンアボカドサワークリームナッツディル】 950円【チーズオムレツ サンドイッチ 】 900円【野菜のデリと季節のフルーツ】 850円 など＜ティータイムメニュー（15:00～17:00）＞【ブリノワール（オレオチョコレート／キャラメ ルナ ッツ）】各890円（ミニサイズ 各690円）※2025年6月10日時点の情報です