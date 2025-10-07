庄内緑地公園から徒歩15分ほどの場所にある「ori」は、家庭的な温かさの中で多国籍料理を楽しめるカフェです。季節ごとにメニューが変わるため、訪れるたびに新しい味に出会えるのも魅力のひとつです。



モーニングの看板メニューは【oriプレート】。自家製フォカッチャまたはスコーンから選べ、半熟オムレツやグリルドトマト、ベーコン、自家製バターなど、店主が旅先で出会った“印象的な朝ごはん”がひと皿に詰まったボリューム満点のプレートです。

そのほか、モロッコ風サラダをクレープのようなパンで包んだ【モロッコモーニングプレート】など、異国の味を感じられるメニューも。





世界各地のエッセンスを取り入れた、旅気分あふれるモーニングが楽しめます。 ランチ タイムには【oriのビビンパ】がおすすめ。地元の新鮮な野菜と キムチ などの発酵食品を使った、 サラダ 感覚のヘルシーなビビンパです。一度食べるとファンになる人が多く、通年で人気の定番メニューとなっています。季節ごとに具材が変わる【夏野菜とイチジクのフォカッチャサンド～ スパイ シーフムスソース～（スープ付）】や、暑い季節にぴったりな【冷製汁なしトムヤム麺】なども、 ランチ タイムで楽しむことができます。また、日替わりの【自家製ケーキ】や【自家製パイ】などのスイーツも人気。 ドリンク やフォカッチャサンドをテイクアウトすることもできます。〈モーニングメニュー〉※ ドリンク セット【oriプレート】 モロッコ モーニングプレート】（各1518円）【アーリーモーニングプレート】（748円）※9:30までの限定 など ランチ メニュー〉【oriのビビンパ】（1496円）【夏野菜とイチジクのフォカッチャサンド～ スパイ シーフムスソース～（スープ付）】（1,518円）など〈デザートメニュー〉【自家製ケーキ】（550円～）【本日の自家製パイ】（770円）など ドリンク メニュー〉 アメリカ ーノ（HOT・ICE）】（583円）【ラテ（HOT・ICE）】（660円）【タンジェリン みかん ジュース】【宮田果樹園“はるか”のリンゴジュース】（各715円）など※2025年6月19日時点の情報です