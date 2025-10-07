家庭のぬくもりを感じるカフェ「ori」 旅先の朝ごはんをイメージした多国籍モーニングと優しい家庭の味
庄内緑地公園から徒歩15分ほどの場所にある「ori」は、家庭的な温かさの中で多国籍料理を楽しめるカフェです。季節ごとにメニューが変わるため、訪れるたびに新しい味に出会えるのも魅力のひとつです。
モーニングの看板メニューは【oriプレート】。自家製フォカッチャまたはスコーンから選べ、半熟オムレツやグリルドトマト、ベーコン、自家製バターなど、店主が旅先で出会った“印象的な朝ごはん”がひと皿に詰まったボリューム満点のプレートです。
そのほか、モロッコ風サラダをクレープのようなパンで包んだ【モロッコモーニングプレート】など、異国の味を感じられるメニューも。
ブランチタイムには【oriのビビンパ】がおすすめ。地元の新鮮な野菜とキムチなどの発酵食品を使った、サラダ感覚のヘルシーなビビンパです。一度食べるとファンになる人が多く、通年で人気の定番メニューとなっています。
季節ごとに具材が変わる【夏野菜とイチジクのフォカッチャサンド～スパイシーフムスソース～（スープ付）】や、暑い季節にぴったりな【冷製汁なしトムヤム麺】なども、ランチタイムで楽しむことができます。
また、日替わりの【自家製ケーキ】や【自家製パイ】などのスイーツも人気。ドリンクやフォカッチャサンドをテイクアウトすることもできます。
〈モーニングメニュー〉※ドリンクセット
【oriプレート】
【モロッコモーニングプレート】（各1518円）
【アーリーモーニングプレート】（748円）※9:30までの限定 など
〈ランチメニュー〉
【oriのビビンパ】（1496円）
【夏野菜とイチジクのフォカッチャサンド～スパイシーフムスソース～（スープ付）】（1,518円）など
〈デザートメニュー〉
【自家製ケーキ】（550円～）
【本日の自家製パイ】（770円）など
〈ドリンクメニュー〉
【アメリカーノ（HOT・ICE）】（583円）
【ラテ（HOT・ICE）】（660円）
【タンジェリン みかんジュース】
【宮田果樹園“はるか”のリンゴジュース】（各715円）など
※2025年6月19日時点の情報です